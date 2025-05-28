Витримують спеку і град: агрономи поділилися трьома сортами томатів, які дають урожай за найважчих умов

Найстійкіші сорти помідорів в Україні / © unsplash.com

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Досвідчені агрономи радять обирати ті сорти томатів, які відрізняються жаро- та посухостійкістю. Вони не страждають від високої температури і можуть довший час зростати без поливання. При цьому, ці помідори без проблем переживають й прохолоднішу погоду.

Помідор “Буян”

Це ранньостиглий сорт томатів, який призначений для садіння у відкритий ґрунт чи теплицю. Головними перевагами “Буяну” є те, що він непримхливий у догляді, стійкий до більшості хвороб та легко переносить як посуху, так і різке зниження температури. Ця культура має детермінантний кущ, який досягає 50 см у висоту. Цим томатам не потрібні підв’язування чи пасинкування.

“Буян” відрізняється плодами-сливами з вагою до 110 г. Хоча бувають й справжні рекордсмени, які виростають до 200 г. Мають червоний або жовтий колір та гладеньку поверхню. Плоди з товстими стінками, соковиті, солодкі з легкою кислинкою.

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Помідор “Монгольський карлик”

Це високоврожайній ультраранній сорт, який підходить для відкритого ґрунту. В догляді зовсім непримхливий, добре плодоносить навіть за стійкої посухи. За рахунок раннього достигання не хворіє фітофторою.

Кущі “Монгольського карлика” супердетермінантні, мають висоту до 30 см, але можуть широко розповзатися ділянкою, розділяючись на окремі пагони.

Плоди виростають пласкокруглими, їм не потрібне пасинкування чи підв’язування. Інколи плоди можуть мати ребристу поверхню. Вага одного досягає 180 г. Помідори відрізняються тонкою шкіркою, м’ясистою серединою.

Помідор “Лотос”

Це ранньостиглий сорт, який можна висаджувати у теплицю чи відкритий ґрунт. Помідори посухостійкі, високоврожайні, навіть за різких змін температури чи стресової погоди без проблем зав’язуються.

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Плоди “Лотоса” округлі малиново-рожевого кольору, досягають 100 г. Хоча бувають й рекордсмени до 250 г. Відрізняються м’ясистістю, шкірка помірно щільна. Єдиний мінус — можуть тріскатися під час транспортування.