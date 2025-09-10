"Вийди і зайди нормально": топ фраз вчителів, які ми пам'ятаємо досі

Школа

Усі пам’ятають свої шкільні роки, а особливо — типові фрази вчителів, які вони дуже любили використовувати у виховних цілях. Багато фраз прижилися і стали дуже популярними у шкільному середовищі. Деякі фрази ми пам’ятаємо до цього часу.

Отже, згадуємо найпоширеніші фрази вчителів:

«Хто до дошки? Ліс рук!» (це фраза звучала, коли вчитель/вчителька просив/просила когось зі школярів вийти до дошки, щоб вирішити завдання).

«Дзвінок для вчителя» (її говорили, коли учні після дзвінка на перерву збиралися, не слухали вчителя або виходили з класу).

«А голову ти вдома не забув?» (її чули, напевно, всі учні, які щось забували вдома).

«Вийди і зайди нормально» (а це говорили, коли вчителеві не подобалося, як учень зайшов до класу на урок).

«Оцінку я на двох ставитиму?» (коли вчитель/вчителька помітила, що учні допомагали робити завдання).

«Що там такого смішного? Скажи всім нам, разом посміємося» (коли на останніх партах лунав сміх під час уроку).

«А прізвище за вас я повинна писати?» (коли учень не вписав своє прізвище у роботі).

«Якщо ти такий розумний, встань і проведи урок, а я сяду на твоє місце і хіхікатиму» (коли учень зривав урок або займався своїми справами).

«Прибрали все з парт і дістаємо подвійні листочки» (це означає, що буде самостійна чи контрольна робота).

«Ти вдома з батьками також так розмовляєш?» (коли учень грубо чи некоректно висловився).

«Я вийду на хвилинку, двері відчинені, я все чую!» (для багатьох школярів це сигнал до хаосу. Логіка проста: якщо ти не бачиш учителя, отже, і він тебе не бачить).

«Закрили роти, відкрили зошити!» (це заклик налаштуватися на роботу).

