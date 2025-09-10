ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
267
Час на прочитання
2 хв

"Вийди і зайди нормально": топ фраз вчителів, які ми пам'ятаємо досі

Є «вічні» фрази вчителів, які школярі запам’ятовують на все життя.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Школа

Школа

Усі пам’ятають свої шкільні роки, а особливо — типові фрази вчителів, які вони дуже любили використовувати у виховних цілях. Багато фраз прижилися і стали дуже популярними у шкільному середовищі. Деякі фрази ми пам’ятаємо до цього часу.

Отже, згадуємо найпоширеніші фрази вчителів:

  • «Хто до дошки? Ліс рук!» (це фраза звучала, коли вчитель/вчителька просив/просила когось зі школярів вийти до дошки, щоб вирішити завдання).

  • «Дзвінок для вчителя» (її говорили, коли учні після дзвінка на перерву збиралися, не слухали вчителя або виходили з класу).

  • «А голову ти вдома не забув?» (її чули, напевно, всі учні, які щось забували вдома).

  • «Вийди і зайди нормально» (а це говорили, коли вчителеві не подобалося, як учень зайшов до класу на урок).

  • «Оцінку я на двох ставитиму?» (коли вчитель/вчителька помітила, що учні допомагали робити завдання).

  • «Що там такого смішного? Скажи всім нам, разом посміємося» (коли на останніх партах лунав сміх під час уроку).

  • «А прізвище за вас я повинна писати?» (коли учень не вписав своє прізвище у роботі).

  • «Якщо ти такий розумний, встань і проведи урок, а я сяду на твоє місце і хіхікатиму» (коли учень зривав урок або займався своїми справами).

  • «Прибрали все з парт і дістаємо подвійні листочки» (це означає, що буде самостійна чи контрольна робота).

  • «Ти вдома з батьками також так розмовляєш?» (коли учень грубо чи некоректно висловився).

  • «Я вийду на хвилинку, двері відчинені, я все чую!» (для багатьох школярів це сигнал до хаосу. Логіка проста: якщо ти не бачиш учителя, отже, і він тебе не бачить).

  • «Закрили роти, відкрили зошити!» (це заклик налаштуватися на роботу).

Раніше ми писали про проблему булінгу у школах, а також як допомогти своїй дитині в разі цькування. Більше про це читайте в новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
267
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie