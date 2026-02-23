Виїзд за кордон на чужому авто: які документи потрібні

Виїзд за кордон на автомобілі, який вам не належить, вимагає особливої паперової підготовки / © Facebook/Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Часто постає питання: як виїхати за межі України, якщо немає власного транспорту? Один із варіантів — використання авто родича або друга. Але для цього необхідно мати правильно оформлені документи.

Про всі нюанси повідомили у МВС.

Головна умова: тимчасовий техпаспорт на ваше ім’я

Щоб митники не мали до вас жодних питань, ви повинні мати свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу для виїзду за кордон, виписане безпосередньо на ваше ім’я. Для цього потрібно зробити один візит до Сервісного центру МВС. Власник автівки особисто пише заяву, що дозволяє вам виїзд. Після цього оригінальний техпаспорт власника залишається на відповідальному зберіганні в архіві МВС, а вам видають тимчасовий пластиковий документ на ваше ім’я.

Які документи треба взяти до МВС:

Паспорти обох осіб (із пропискою або витягом до ID-картки)

Ідентифікаційні коди

Оригінальний техпаспорт на авто

Якщо власник не може прийти особисто — нотаріальну довіреність на представника.

Важливо: цей документ є тимчасовим. Після повернення до України ви зобов’язані протягом 10 днів звернутися до сервісного центру, здати свій тимчасовий талон і забрати оригінальний техпаспорт власника.

На період воєнного стану МВС дозволило здавати тимчасовий документ у будь-якому сервісному центрі країни. Якщо ви здасте його не там, де оформлювали, старий техпаспорт власника буде визнаний недійсним. Власнику доведеться замовляти друк нового бланка і платити за це власні кошти.

Наслідки відсутності документа

Якщо ви намагаєтесь виїхати за кордон без спеціального свідоцтва, прикордонники можуть відмовити у виїзді.Також у разі ДТП за кордоном страхова компанія може відмовити у виплаті, якщо не буде підтверджено право керування транспортом.

Нагадаємо, на кордонах з країнами Європейського Союзу набудуть чинності нові правила перетину: запускається система автоматичної фіксації в’їзду та виїзду іноземців.