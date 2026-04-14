Вже час робити добриво з кульбаби: як приготувати на настій та для чого використовувати

Добриво з кульбаби

Чому настій з кульбаби — це «золото» для городу

Кульбаба — це не просто бур’ян, а потужний акумулятор корисних речовин. Її коріння сягає глибоких шарів ґрунту, звідки вона витягує мікроелементи, недоступні для інших рослин. У складі такого добрива є величезна кількість азоту, калію (важливий для цвітіння та плодоношення), а також залізо, кальцій та фосфор.

Настій з кульбаби знижує кислотність ґрунту. Окрім живлення, він працює як природний репелент, специфічні речовини у складі кульбаби відлякують попелицю, мідяниць та навіть допомагають у боротьбі з фузаріозом і борошнистою росою.

Процес приготування натурального добрива з кульбаби розпочинається з правильного збору сировини, де можна використовувати абсолютно всі частини рослини — від потужного коріння до яскравих квітів і стебел. Найважливішим нюансом на цьому етапі є вибір моменту для заготівлі, адже рослини необхідно зібрати суворо до появи білих пухнастих парашутиків із насінням, щоб уникнути випадкового засмічення городу стійким бур’яном через готову підгодівлю.

Покроковий рецепт приготування настою

На етапі підготовки сировини зібрані кульбаби слід ретельно подрібнити, для чого цілком підійде звичайна лопата, після чого зелену масу закладають у пластикову або емальовану місткість, заповнюючи її приблизно на половину або дві третини об’єму.

Вибір посуду має критичне значення, оскільки використання залізних бочок без спеціального покриття є неприпустимим через активне виділення аміаку під час бродіння, який вступає в небажану реакцію з металом.

Після заповнення ємності подрібнену масу заливають теплою водою, обов’язково залишаючи до краю бортика близько 5-10 сантиметрів вільного простору, оскільки під час інтенсивної ферментації суміш почне активно пінитися та збільшуватися в об’ємі. Для забезпечення правильного режиму бродіння місткість щільно накривають кришкою або поліетиленовою плівкою з невеликими отворами для газообміну та виставляють на сонячне місце, де природне тепло значно прискорює всі хімічні процеси.

Завершальний етап очікування зазвичай триває 1-2 тижні залежно від погодних умов і температури повітря. Про готовність добрива до використання свідчать чіткі зовнішні ознаки, рідина помітно темнішає, активне виділення піни повністю припиняється, а сама суміш набуває специфічного стійкого запаху, характерного для органічних добрив, що сигналізує про завершення формування поживного концентрату.

Швидкий настій кульбаби для захисту від шкідників

Якщо вам потрібно не добриво, а засіб проти попелиці чи мідяниць, можна скористатися швидким рецептом:

Візьміть 1–1,2 кг подрібнених свіжих кульбаб.

Залийте 10 літрами води.

Настоюйте у темному місці всього 2–3 дні.

Після проціджування можна одразу приступати до обприскування листя.

Правила використання та дозування настою з кульбаби

Застосування отриманого настою вимагає суворого дотримання пропорцій, оскільки висока концентрація речовин у чистому вигляді може призвести до опіків кореневої системи.

Для кореневого поливу приготований концентрат необхідно розчинити у пропорції 1:10 (один літр настою на десять літрів води). Вносити добриво слід по попередньо зволоженому ґрунту — після дощу або основного поливу. Оптимальна норма становить приблизно один літр готової суміші під кожну рослину.

Для обприскування по листу готують слабший розчин у співвідношенні 1:20. Така концентрація дозволяє мікроелементам безпечно засвоюватися через листя, одночасно зміцнюючи імунітет культур.

Що можна підживлювати, а що — категорично ні

Настій з кульбаби є універсальним для більшості культур, він ідеально підходить для томатів, перцю, огірків, капусти, а також полуниці. Особливо вдячно на таку підгодівлю реагують квіти, зокрема троянди.

Проте є важливе застереження: не використовуйте цей настій для цибулі, часнику та бобових культур (гороху, квасолі). Речовини, що містяться в кульбабі, пригнічують розвиток цих конкретних рослин, тому замість користі ви можете зупинити їхній ріст.

Щоб добриво було ще багатшим, до кульбаби можна додавати кропиву або скошену газонну траву. Рештки рослин, що залишилися після проціджування, не викидайте — це ідеальна мульча для грядок або чудовий компонент для компостної купи.