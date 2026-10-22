Вже час садити озимий часник: як правильно це зробити, щоб отримати великі головки

Часник.

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Озимий часник — одна з найпопулярніших культур, яку в Україні висаджують восени. Втім, щоб наступного літа зібрати великі, міцні головки, важливі правильні терміни садіння,

Коли саме садити озимий часник в Україні, як підготувати грядку та яких помилок варто уникати — читайте на сайті ТСН.ua.

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Озимий часник висаджують восени, щоб до настання стійких морозів зубчики встигли сформувати коріння, але не почали активно проростати над поверхнею ґрунту.

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Коли садити озимий часник

В Україні терміни садіння залежать від регіону, температури повітря і погодних умов. Зазвичай - від кінця вересня до кінця жовтня, а в теплі роки — навіть на початку листопада.

Городники наголошують, що орієнтуватися варто не лише на календар, а й на температуру ґрунту. Оптимально садити часник, коли на глибині приблизно 5–10 см земля охолола до +8-10°C і немає прогнозу тривалого потепління.

Садіння часнику залежно від регіону:

у північних і східних областях часник зазвичай висаджують раніше, з огляду на швидше похолодання.

у центральних регіонах оптимальний період часто припадає на жовтень.

на заході та півдні України садіння може тривати довше, якщо осінь тепла, а ґрунт ще не охолов до потрібної температури.

Варто пам’ятати, що надто раннє садіння може призвести до проростання зубчиків і пошкодження молодих пагонів морозами. Втім, якщо запізнитися, часник не встигне добре вкоренитися до промерзання землі.

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Як правильно садити озимий часник

Перед садінням варто заздалегідь вибрати місце та підготувати ґрунт. Часник найкраще росте на сонячних ділянках із пухкою, родючою землею, де не застоюється вода. На надто вологих грядках зубчики можуть загнивати взимку.

Для садіння найкраще використовувати здорові зубчики озимих сортів часнику. Великі та щільні зубчики зазвичай дають більші головки. Обирайте ті, які не мають плям, плісняви та пошкоджень.

Саджання часнику:

зробіть борозни: між рядами залишайте приблизно 20–30 см, щоб рослини мали достатньо місця для росту й догляду;

посадіть зубчики донцем донизу - загострений кінчик має дивитися вгору;

дотримуйтеся відстані: між зубчиками залишайте приблизно 8–12 см.

засипте землею: зубчики заглиблюють так, щоб над їхньою верхівкою було близько 5–8 см ґрунту.

Після садіння грядку можна замульчувати, аби захистити зубчики від різких перепадів температури Для мульчування підійдуть суха солома, сухе опале листя без ознак хвороб, подрібнені рослинні рештки без насіння бур'янів.

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Навесні, коли почнеться активний ріст, за потреби відгорніть надто щільний шар мульчі, щоб паростки безперешкодно виходили на поверхню.

Нагадаємо, ми писали про те, де і як правильно зберігати часник, аби він долежав до весни.

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