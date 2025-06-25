Вже не 7 серпня: коли будемо святкувати Успіння пресвятої Анни за новим календарем

Коли Успіння пресвятої Анни 2025 року / © Pixabay

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Цьогоріч українці вже вдруге святкуватимуть це важливе церковне свято за новим календарем. Коли саме — розповідаємо в статті.

Успіння пресвятої Анни: що ми знаємо про свято

Свята праведна Анна, яка народилася в родині священника, мешкала разом із чоловіком Йоакимом у місті Назарет. Їхнє подружнє життя було затьмарене довгою відсутністю дітей — у тогочасному суспільстві це вважалося глибокою ганьбою. Незважаючи на важкі душевні переживання, Анна й Йоаким не полишали надії, постійно молилися й покладалися на волю Божу.

Одного разу, під час релігійного свята в Єрусалимському храмі, Йоаким зазнав приниження — священник відмовився прийняти його жертву, вважаючи бездітність доказом немилості Божої. Глибоко засмучений, Йоаким подався в самотність, у пустелю, щоби там у тиші благати Господа про милість. Тим часом Анна залишилась удома і теж посилила молитви.

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Незабаром ангел Господній явився подружжю з радісною звісткою: Бог почув їхні благання, і невдовзі народиться донька, через яку благословення зійде на весь людський рід. Так з’явилася на світ Пресвята Діва Марія — майбутня Мати Ісуса Христа, Спасителя світу.

Відомо, що праведна Анна прожила до 70 років. Після її упокоєння її чесні мощі були перенесені до Константинополя, де зберігалися як велика святиня.

Коли святкуємо святої Анни за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року Православна Церква України разом із Українською греко-католицькою церквою офіційно перейшла на новоюліанський календар. У результаті цього переходу більшість церковних свят стали відзначатися на 13 днів раніше, ніж за попереднім, юліанським стилем.

Наприклад, Успіння святої праведної Анни традиційно припадало на 7 серпня за старим календарем. Проте згідно з новим обчисленням, це свято тепер вшановують 25 липня. Саме цього дня, 2025 року, віряни молитимуться до святої Анни, згадуючи її праведне життя та упокоєння.

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Що не можна робити в Успіння пресвятої Анни

У день Успіння праведної Анни, який має особливе значення в православній традиції, вірянам радять утриматися від грубих слів, лайки й негативних думок. Вважається, що зло, сказане чи зроблене цього дня, може обернутися хворобами й негараздами як для самої людини, так і для її родини. Натомість важливо творити добро, ділитися теплом і щирістю.

Також не варто віддаватися ліні. Кажуть, що навіть невелика, але щира праця в цей день приносить не лише користь, а й внутрішню радість і благословення.

Згідно з народною традицією, саме на це свято господарі починали копати першу молоду картоплю. А ще — вирушали до лісу по гриби. Вечірнє частування з лісових дарів вважалося даниною подяки за щедрість природи.

Цей день мав і свої прикмети: якщо небо було сірим і похмурим — чекали суворої, морозної зими. Якщо ж ішов дощ, то зима обіцяла бути м’якою, але сніжною.

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