Вже не в вересні: коли українці святкуватимуть Усікновення голови Івана Предтечі 2025 року

Коли Усікновення голови Івана Хрестителя 2025 року / © Фото з відкритих джерел

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Цього дня віряни звертаються до святого Івана з проханнями про духовне й тілесне оздоровлення, щиро молячись про зцілення та захист. Дізнайтеся, коли саме в Україні вшановуватимуть Усікновення глави Івана Предтечі 2025 року.

Усікновення голови Івана Хрестителя: історія

Святий пророк Іван безстрашно викривав царя Ірода за гріховний зв’язок із Іродіадою — дружиною власного брата, яку той безсоромно привів у свій дім. За правдиве слово Івана було ув’язнено. Під час пишного бенкету з нагоди власного дня народження Ірод запросив до танцю юну Саломею — доньку Іродіади. Танок дівчини настільки вразив царя, що він урочисто присягнув виконати будь-яке її бажання. Підбурена матір’ю, Саломея жорстоко попросила принести їй голову Івана Хрестителя на блюді.

Попри внутрішній страх перед народним осудом, Ірод не наважився порушити обіцянки — і невдовзі було здійснено страту. Учні пророка поховали його чесне тіло з пошаною, а самій Саломеї, за переказами, судилося невдовзі загинути трагічно: взимку, під час прогулянки, вона провалилася під кригу й втонула, ніби сама природа відплатила їй за жорстокість.

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Коли святкуємо Усікновення голово Івана Предтечі за новим календарем

Від 1 вересня 2023 року Православна Церква України та Українська греко-католицька церква офіційно перейшли на новоюліанський церковний календар. У результаті цього більшість релігійних дат змістилися на 13 днів раніше, ніж за старим стилем.

Тож якщо раніше Усікновення голови Івана Предтечі відзначали 11 вересня, то тепер, за оновленим календарем, це свято припадає на 29 серпня. Саме цього дня 2025 року віряни вшановуватимуть пам’ять пророка і хрестителя Господнього.

Які традиції свята існують: що можна і не можна робити

Церковне вшанування. У день Усікновення глави Іоанна Хрестителя в усіх храмах звершуються урочисті богослужіння. Віряни зі щирою молитвою звертаються до святого, просячи про духовне укріплення, очищення від гріхів і милість Божу, згадуючи його жертовний подвиг в ім’я правди.

Строгий піст. Це свято має особливо аскетичний характер — день суворого посту. Церква закликає утриматися від усякої скоромної їжі: м’яса, молочних продуктів і навіть риби. У християнських домівках готують виключно пісні страви — як зовнішній вияв духовної зосередженості та смирення.

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Молитва за померлих. Цей день також вважається часом особливої пам’яті за спочилими. Віряни моляться за упокій душ покійних родичів і знайомих, а в окремих місцевостях організовують поминальні трапези — як вияв любові й вдячності до тих, хто відійшов у вічність.

29 серпня — особливий день для щирих молитов, коли варто звернутися до святого з проханнями про захист, очищення від гріхів, зміцнення духу та підтримку у життєвих випробуваннях.

Цього дня існує заборона вживати продукти, що мають круглу форму або символізують голову — наприклад, капусту, кавуни, хлібці чи яблука. Такий звичай пов’язаний із пам’яттю про Усікновення голови Івана Предтечі, і ця заборона має оберегове й символічне значення.