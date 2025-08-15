- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 46
- Час на прочитання
- 2 хв
Вже у вересні зберете багатий урожай: найкращі сорти огірків, які варто сіяти у серпні
Багато городників вважають, що після липня огірки сіяти вже запізно. Та професійні агрономи запевняють, що серпневе висівання — це чудова можливість отримати свіжі, соковиті та хрусткі плоди вже у вересні. Головне, правильно вибрати сорти, які швидко дозрівають і стійкі до осінніх перепадів температур.
Чому варто сіяти огірки у серпні
Подовження сезону свіжих овочів. Ви збиратимете молоді плоди, коли літні огірки вже відплодоносили.
Менше шкідників. В осінній період активність комах-шкідників помітно знижується.
Смачніші плоди. Загально відомий факт — у вересневих огірків щільніша м’якоть і насиченіший аромат.
Які найкращі сорти огірків для пізнього садіння
«Міравель F1». Ранньостиглий гібрид, перший урожай дає вже через 38-40 днів після сходження. Плоди невеликі, ідеальні для маринування та свіжих салатів.
«Криспін F1». Цей сорт огірків стійкий до перепадів температур та борошнистої роси. Має солодкуватий смак без гіркоти, чудово підходить для осінніх заготовок.
«Кураж F1». Один із найпопулярніших гібридів для осіннього вирощування. Формує багато зав’язі, огірки виростають довгими та рівними.
«Зозуля F1». Огірки цього сорту швидко дозрівають, навіть за короткого світлового дня. Плоди мають приємний свіжий смак та хрустку текстуру.
«Конні F1». Компактний кущ, який дає стабільний урожай навіть у прохолодну погоду. Огірки ростуть невеликими, з тонкою шкіркою.
Як правильно вирощувати огірки у серпні
Сійте в теплий ґрунт, не нижче +18 °C, накривайте грядку агроволокном для збереження тепла.
Вибирайте сонячні ділянки чи місця, де рослини будуть захищені від вітру.
Поливайте теплою водою й не допускайте пересихання ґрунту.
Підживлюйте калійно-фосфорними добривами для швидкого формування зав’язі.
Прибирайте старе листя для кращої вентиляції та профілактики хвороб.