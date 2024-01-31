Вже в червні подарує яскраві квіти: коли саджати бегонію на розсаду

Щоб бегонія почала квітнути вже в перший літній місяць, потрібно потурбуватися зарання і починати вирощувати розсаду з лютого по кінець березня.

В цей період світловий час вже стає достатньо довгим для того, щоб рослина добре розвивалася без додаткового підсвічування. Також в оселі достатньо тепло, щоб саджанці зміцніли перед висаджуванням в ґрунт чи в горщики на балконі.

Насіння садівники радять висівати у поживний та добре зволожений ґрунт. Після цього контейнери накривають харчовою плівкою і ставлять для проростання у тепле місце.

Перші проростки повинні з'явитися вже через 1-2 тижні після висівання. Після цього плівка знімається, а розсада переставляється у добре освітлене місце.

Як тільки у саджанців утвориться хоча б 2-3 справжніх листочки, їх можна починати пікірувати в окремі горщики. Догляд при цьому продовжують, забезпечуючи достатнє освітлення і регулярне поливання.

Розсаду висаджують у відкритий ґрунт аж в середині травня. Тоді в неї буде достатньо часу, щоб вона могла ще підрости і випустити бутони для червневого квітіння.

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