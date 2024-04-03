Вже за два місяці зберете перший урожай: ультраранній сорт кавуна, який варто посадити цього року

Якщо ви шукаєте ранні сорти кавуна, які дуже швидко проростуть і дадуть смачний урожай вже за два місяці після появи паростків, варто звернути увагу на поради спеціалістів.

Про різні сорти кавунів, які варто посадити на своїй ділянці вже цього року, розповіли спеціалісти з Telegram-каналу "Садиба UA".

Найсолодші сорти кавунів

Посадіть такі сорти:

Варда F1 — дуже солодкі плоди, які відрізняються соковитістю. Ред Стар F1 — має невибагливий характер, відрізняється довгими термінами плодоношення. Смарагд F1 — гібрид ранньостиглий, стійко переносить посуху і має захист від деяких грибкових захворювань.

Ультраранні сорти кавунів

Якщо ви хочете зібрати урожай якнайшвидше, краще садити:

Трофі F1 — вже за 62 дні після висаджування розсади ви зберете перші соковиті плоди. Топ Ган F1 — ультраранній гібрид, плоди якого з'являються за 60 днів після висаджування розсади. Колумбія F1 — зможете поласувати смачними та соковитими плодами за 67 днів після висаджування розсади.

Найкращі сорти кавуна для великих плодів

Якщо ви мрієте отримати великі плоди соковитих кавунів, висаджуйте такі сорти:

Чарльстон Грей — сорт відрізняється невибагливістю, легко вирощувати на власній ділянці. Талісман F1 — вважається ранньостиглим сортом з великими плодами, який росте навіть за несприятливих умов. Фарао F1 — дуже популярний гібрид серед українських городників, має високу стійкість до негоди та грибків, відрізняється потужним зростанням пагонів.

Обравши правильний сорт, ви зможете насолоджуватися смачними і соковитими кавунами, вирощеними на власній ділянці.

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