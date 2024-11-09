Вже за місяць ваша герань вкриється листочками і квітами: що потрібно зробити з рослиною

Герань, або пеларгонія, є дуже популярною кімнатною рослиною серед українців. Хоча вона й відрізняється невибагливістю, однак, потрібно проводити прищипування герані, щоб рослина краще зростала і квітнула увесь рік.

Квітникарі стверджують, що без деяких маніпуляцій у вас точно не вийде виростити здорову та пишну герань. Адже лише правильне та своєрідне прищипування допоможе рослині "кущитися", а не витягуватися.

Прищипування герані проводиться на стадії, коли рослина вже має 6-8 справжніх листочків. Однак, потрібно не просто видалити верхівку. Дуже важливо відшукати точку зростання і відщипнути саме її.

Цю верхню бруньку видаляють разом з листком, використовуючи звичайні манікюрні ножиці. Після кожної рослини інструмент не забувайте дезінфікувати. Зріз повинен бути чітким. Нігтями прищипувати рослину не варто, оскільки ви лише травмуєте герань, через що вона може загинути.

Чому так важливо прищипувати квітку? Експерти кажуть, що видалення верхівки і листя допомагає герані зупинити своє зростання вгору. При цьому "сплячі" бруньки прокидаються, активується зростання бічних пагонів. Рослина стає кущем, а не тягнеться догори.

Дуже важливо після прищипування додатково обробити зріз зеленкою, золою чи йодом. Тоді поставте горщик з рослиною на сонячне місце і внесіть будь-яке комплексне добриво.

Прищипувати можна навіть тоді, коли герань готується квітнути, але вам не подобається, що вона мало пишна. Тоді прищипують квітковий пагін разом з точкою зростання. Квітка не буде витрачати свої сили на бутони, а пустить їх на нарощування пагонів. Згодом вона знову випустить квіткові пагони, однак їх буде значно більше.

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