Вже зовсім скоро знадобиться: блогер розповів, як швидко очистити лід з лобового скла автомобіля

З першими заморозками у водіїв виникає серйозна сезонна проблема — намерзання льоду на лобовому склі. Як правило, на очищення вікон йде багато часу. А це не надто зручно, коли ви вранці поспішаєте у справах.

Користувач TikTok з ніком @Rugesauto поділився зі своїми підписниками простим способом, як швидко розморозити лід на лобовому склі.

Метод містить всього лише три етапи, а тому ви не будете витрачати зайвий час вранці, коли потрібно поспішати по своїх справах. Потрібно зробити таке.

Спочатку увімкніть обігрівання лобового скла. Воно вмикається за допомогою спеціальної кнопки, яка розташована на панелі і має зображення трьох стрілок, що спрямовані вгору.

Тепер слід включити на повну потужність пічку і одразу активувати кондиціонер. За допомогою обігрівача температура всередині салону швидко підвищиться, а кондиціонер висушить повітря, чим позбавить зайвої вологи. Це дуже важливо, оскільки надмірний конденсат може стати причиною появи плісняви.

Останній крок полягає в тому, щоб вимкнути рециркуляцію повітря. Тоді в салон почне активно заходити свіже повітря з вулиці, а це допоможе значно знизити концентрацію вуглекислого газу.

Ось і всі маніпуляції. Вже за кілька хвилин ви зможете їхати на роботу чи у інше місце.

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