Взимку завжди будете з яйцями: додайте до раціону курей одну просту підгодівлю

Кури від такої підгодівлі будуть нестися, але не запливуть жиром за зиму.

Про секретний раціон розповів автор популярного в Україні YouTube-каналу "Господарство як моє хобі".

Фермер з досвідом стверджує, що своїм курям для зимової підгодівлі він дає поєднання рівних частин вівса, ячменю, пшениці. Потім заливає ці всі зерна водою, ставить на вогонь і злегка проварює.

Найголовніше, каже автор ролика, додати до підгодівлі макуху, подрібнений гарбуз і зовсім трохи сої. Саме вони є "секретними" інгредієнтами. Як запевняє фахівець, після такого раціону кури починають дуже добре нестися в будь-яку погоду.

Взимку курям дуже важливо отримувати достатньо вітамінів, але водночас птиця не повинна запливати жиром. Збалансоване харчування можна отримати саме від такої простої підгодівлі. Щоб взимку завжди бути з яйцями, які зараз б'ють всі рекорди за ціною, не полінуйтеся додати в раціон курей перевірені продукти.

Суміш, каже блогер, можна готувати одразу на 2-3 тижні, підсипаючи курям її за необхідності.

До речі, часто кури припиняють нестися через велику кількість аміаку в курнику. Тому не забувайте періодично прибирати курячий послід, щоб птицям вистачало кисню для відкладання яєць.

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