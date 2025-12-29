Взуття більше не ковзатиме: ця копійчана річ швидко вирішить проблему слизької підошви

Чим обробити взуття, щоб не ковзало / © unsplash.com

Реклама

Слизьке взуття — це не лише дискомфорт, а й реальна небезпека для здоров’я. Падіння, розтягнення та забої часто стаються саме через підошву. Купівля нового взуття або дорогих накладок — не єдиний вихід. Існує простий, доступний та перевірений спосіб, який допоможе зробити взуття нековзким буквально за кілька хвилин.

Чим обробити підошву, щоб не ковзало взуття

Найефективнішим і водночас найдешевшим засобом виявляється звичайний дрібнозернистий наждачний папір. Його вартість мінімальна, а результат помітний одразу.

Проблема в тому, що нове або гладке взуття часто має занадто рівну підошву. Через це воно ковзає на плитці, асфальті чи льоду. А легка механічна обробка наждачним папером створює мікрошорсткість, яка значно покращує зчеплення з поверхнею.

Реклама

Як правильно обробити підошву, щоб не ковзала

Очистіть підошву від бруду та вологи. Візьміть наждачний папір із дрібним або середнім зерном. Обережно потріть ним підошву в різних напрямках. Особливу увагу приділіть носку та п’яті. Протріть взуття сухою серветкою.

Процедура займає не більше 3 хвилин, а ефект відчувається вже з першого кроку.

Альтернативний варіант. Якщо наждачного паперу немає під рукою, можна скористатися звичайною кухонною сіллю або піском. Достатньо злегка натерти вологу підошву, поверхня тимчасово стане менш слизькою. Цей спосіб не такий довговічний, але добре виручає у разі потреби.

Важливі поради, яких варто дотримуватися, щоб не пошкодити взуття