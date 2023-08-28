Яблучний чи винний: який оцет корисніший, основні властивості і переваги кожного

Оцет давно використовується в медичній і харчовій сферах. Два найбільш популярних варіанти — винний і яблучний. В чому між ними різниця і який корисніший?

Чим корисний яблучний оцет

Яблучний оцет отримують за допомогою ферментації яблучного соку. Він містить чималу кількість вітамінів, мінералів та антиоксидантів. Його основними корисними властивостями є такі:

Підтримка травлення — в яблучному оцеті містяться ферменти і пробіотики, які допомагають в травленні, стимулюючи вироблення шлункового соку та покращуючи абсорбцію поживних речовин. Зниження рівня цукру в крові — деякі дослідження показали, що яблучний оцет допомагає знизити рівень цукру в крові після приймання їжі, що корисно для людей з діабетом чи іншими проблемами з інсуліном. Контролювання ваги — за допомогою яблучного оцту можна збільшити відчуття ситості та зменшити апетит, що дуже корисно для людей, що стежать за своєю вагою.

Винний оцет: корисні властивості

Винний оцет виготовляють шляхом ферментації вина. Він має ряд досить корисних властивостей, зокрема:

Велика кількість поліфенолів — це антиоксиданти, які допомагають організму боротися з запаленнями, захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами. Зниження холестерину — згідно з деякими дослідженнями регулярне вживання винного оцту допомагає знизити рівень загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності. Боротьба з мікробами — винний оцет має деякі антимікробні властивості, а тому допомагає боротися з певними видами мікроорганізмів і мікробів.

В чому різниця між винним і яблучним оцтом: який корисніший

Яблучний оцет виготовляють з сидру, соку, м'якоті яблук. Він відрізняється м'яким, приємним ароматом та кисло-солодким смаком. Кислотність натурального яблучного оцту від 4% до 6%, якщо на баночці пише 9%, перед вами синтетичний продукт.

Особливістю винного оцту є велика кількість ефірних олій. На відміну від яблічного в нього більш насичений аромат, смак і колір.

Вибір оцту залежить від ваших уподобань та потреб. Тобто, якщо вам потрібно контролювати рівень цукру в крові та підтримувати травлення, краще зупинитися на яблучному оцеті. А ось для отримання більшої кількості антиоксидантів та підтримувати нормальний рівень холестерину, підійде винний оцет.

Однак не слід забувати, що будь-який оцет потрібно вживати з розумом. Через надмірну кількість шлункові стінки подразнюються, з'являються інші небажані ефекти. Перед внесенням важливих змін до свого раціону завжди консультуйтесь з лікарем.

Чи можна використовувати винний оцет замість яблучного в кулінарії

Звичайно, що так. Але варто звернути увагу на деякі особливості. Білий винний оцет має такий же рівень кислотності, як і яблучний. Але в його смаку ви не знайдете фруктових ноток. Тому бажано до страви додавати кілька крапель лимонного соку.

Червоний винний оцет дуже близький до яблучного, однак він не такий міцний. Від яблучного відрізняється і колір, тому деякі інгредієнти страви можуть отримати інший відтінок.

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