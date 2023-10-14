Яблуні, вишні та груші завалять урожаєм: підсипте в жовтні під дерева ці добрива

Восени потрібно підготувати дерева до майбутнього сезону. В жовтні продовжують підгодовувати яблуні, груші і вишні, оскільки саме в цей період вони формують бруньки для подальшого розвитку навесні.

Осіннє підживлення плодових дерев проводять в середині жовтня, оскільки воно допомагає зробити їх стійкішими до холоду і краще пережити зиму.

Для підживлення яблунь, груш та вишень восени рекомендовано обирати такі добрива:

Перегній — він покращує структуру ґрунту та забезпечує дерево всіма необхідними поживними речовинами. Під молоді дерева потрібно не менше 30 кг перегною, а для дорослих — до 50 кг. Фосфорно-калійні добрива — для яблунь та груш потрібно 300 г суперфосфату і 200 г сульфату калію. Ці добрива можна змішати з перегноєм, а тоді внести під дерева. Для вишні розведіть 2 столові ложки сульфату калію та 3 столові ложки суперфосфату у 10 л води. Під кожне дерево потрібно не менше 4 відер. Гній — його вносять у ствольні кола, а потім мульчують сіном. Під кожне дерево потрібно не менше 5 кг гною. Комплексні добрива — в магазинах продаються спеціальні комплексні добрива для підживлення плодових дерев саме восени.

Після внесення добрив обов'язково замульчуйте дерева сіном або скошеною травою.

Додатково яблуні та груші в жовтні можна полити такими добривами:

Селітра — на 10 літрів окропу потрібно до 50 г селітри. Залиште розчин, щоб він остиг, а потім поливайте дерева біля основи стовбура. Мідний купорос — в 10 літрах води розчиніть 100 г купоросу, а потім обприскайте рідиною груші та яблуні зі всіх сторін. Дочекайтеся повного опадіння листя. Йод — в 10 літрах води розчиніть 10 крапель йоду, полийте дерева біля кореня. Не забудьте замульчувати сіном.

А ось для вишень, черешень та слив в жовтні додатково доступні підживлення з кальцію. Прикореневу зону можна присипати меленою яєчною шкарлупою чи доломітовим борошном. На кожне дерево потрібно приблизно 500 г меленої шкарлупи або 8 склянок борошна. Також підходить хлористий калій. Він сприяє розвитку і росту дерев. Для молодих слив, вишень та черешень підійде 1 склянки такого добрива, а для дорослих вже потрібно 2 склянки.

Не рекомендовано використовувати свіжий гній, оскільки в ньому багато азоту, який може перешкоджати переходу ягідних дерев в зимову сплячку.

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