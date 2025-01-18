Як безпечно "прикурити" розряджений акумулятор: автоексперти поділились секретами

Завести авто з розрядженим акумулятором допоможе один з чотирьох способів, які відрізняються за ціною, швидкістю та безпечністю.

Навіть тепла зима може виявитися згубною для стану акумулятора автомобіля через надмірну вологість. Але є кілька способів, які можуть повернути до життя розряджену батарею, хоча деякі з них можуть бути небезпечними.

Про це пише AUTO.RIA.

"Автомобілістам зі стажем може бути знайомою ситуація, коли після тривалих вихідних сідаєш за кермо автомобіля, встромляєш ключ в замок запалювання, але замість звуку двигуна, що працює, чуєш натужне старання стартера яке завершується лише клацанням реле. В теорії, у такої поведінки авто може бути декілька причин, але у більшості випадків вас просто підводить акумулятор", – пишуть експерти видання.

Якщо ви опинились у такій ситуації, завести автівку вам допоможе один з чотирьох способів, які відрізняються за ціною, швидкістю та безпечністю.

Швидко, безпечно та дорого

Якщо ваше авто не заводиться через розряджений акумулятор, найкращий спосіб його "оживити" – використати пуско-зарядний пристрій, який часто називають "бустером" або "джамп-стартером".

"Особливих навичок для цього не треба: просто переконайтесь що пристрій заряджено, приєднайте до нього дроти, а “крокодили” накиньте на клеми акумулятора. Або, як радять в інструкції користувача деякі автовиробники, під'єднайте "мінус" до "маси", тобто будь-якої оголеної металевої частини конструкції", – пояснили експерти.

Також важливо перевірити, що збережена полюсність: червоний "крокодил" має бути на плюсовій клемі акумулятора, а чорний – на мінусовій, або на "масі".

Втім, цей спосіб має один недолік – ціна джамп-стартерів не набагато менша за новий акумулятор. Тому цей спосіб запуску розрядженого акумулятора не є найпоширенішим.

Безпечно, дешево та довго

Другий спосіб також є безпечним для автомобіля і коштує значно дешевше. Йдеться про зарядний пристрій для акумуляторних батарей. Деякі сучасні моделі навіть мають функції відновлення акумуляторів, що може значно подовжити термін експлуатації батареї.

Але, щоб повністю зарядити батарею, вам знадобиться кілька годин та підключення до електромережі. Тому цей спосіб підійде тільки у ситуації, коли вам не потрібно їхати терміново.

Небезпечно, безплатно та швидко

Третій спосіб експерти радять запам'ятати, як небезпечний.

"На машинах з "механікою" можна попросити когось елементарно штовхнути ваше авто та завестись "дідівським" способом. Однак машини з АКПП потребуватимуть альтернативного джерела енергії замість розрядженого акумулятора", – йдеться у публікації.

Варто запам'ятати, що для "автоматів" така спроба завестись призведе до поламки авто. Крім того, це травмонебезпечно для людей, які штовхатимуть автівку, особливо, якщо дорога слизька. Тому заводити в такий спосіб можна лише "механіку" та лише у ситуації, коли інших варіантів немає.

Миттєво, безплатно та ризиковано

Найпопулярніший і водночас найшвидший та безплатний спосіб завести автомобіль із розрядженим акумулятором – це “прикурювання” від іншої автівки за допомогою дротів. Автори публікації зауважили, що "цю процедуру можна назвати найризикованішою з усіх доступних", про що знають далеко не всі водії.

"Щоб не зробити розряджений акумулятор найменшою з проблем, перед "прикурюванням" авто варто пересвідчитись, що в обох машинах однакова бортова напруга. Наприклад, легковики не можна "підкурювати" від фури, оскільки вантажівки використовують 24-вольтову електричну систему", – зауважили експерти.

Але це не єдиний ризик. Також дуже важлива послідовність з'єднання акумуляторів. Втім, якщо знати правила і підключати дроти акуратно, то обом автівкам нічого не загрожує.

"Немає суттєвої різниці з якого саме полюса починати з’єднання двох автомобілів, але якщо першим під'єднати "мінус", кузови обох авто матимуть одну спільну "масу", тому випадковий контакт плюсовим дротом до залізної частини будь-якого з автомобіля може викликати коротке замикання", – пояснили експерти.

Тому безпечніше під'єднувати "мінусові" дроти останніми. При цьому на авто з розрядженим акумулятором "крокодил" краще причепити не на клему батареї, а до деталей двигуна.

Безпечна схема підключення"крокодилів":

Під'єднати "крокодил" до плюсової клеми акумулятора-донора. Приєднати цей дріт до "плюсу" батареї, що розрядилась. Другий дріт під’єднати до "мінусу" зарядженого акумулятора. Інший кінець другого дроту закріпити на нефарбованій частині двигуна автівки з розрядженим акумулятором.

При цьому досвідчені водії наголошують, що двигун авто-донора має бути вимкнений, щоб уникнути стрибків напруги, які можуть пошкодити електроніку розрядженої автівки.

Коли потрібно міняти акумулятор

Всі акумулятори рано чи пізно відпрацьовують свій ресурс і "вмирають" остаточно. Щоб це не стало для вас несподіванкою, варто пам'ятати про вік свого акумулятора і вчасно його міняти.

"Є способи перевірки залишкового ресурсу акумулятора, але якщо вашому вже більше ніж чотири роки, настав час його замінити", – зазначили експерти.

Зазвичай, продавці АКБ приймають старі акумулятори та надають за це знижку на купівлю нового. Крім того, якщо ви принесете до магазину стару батарею, це допоможе вам вибрати саме такий акумулятор, який підходить для вашої автівки, адже вони розрізняються за розмірами та технічними параметрами. Це особливо має значення для тих, хто має небагато досвіду чи взагалі не дуже розбирається у технічних нюансах.

Нагадаємо, керування автомобілем взимку може стати справжнім випробуванням навіть для досвідчених водіїв. А новачки, які першу зиму кермують автівкою, можуть ще недооцінити небезпеку погоди, наприклад, "чорного льоду" на дорогах.

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