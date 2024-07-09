Як боротися з чорною плямистістю на троянді: дієвий метод, який врятує королеву квітів

Це грибкове захворювання, яке вражає практично всі сорти королеви квітів, а тому садівникам дуже важливо знати, як правильно боротися з чорними плямами на троянді. Найчастіше хвороба проявляє себе за теплої та вологої погоди в липні-серпні. Головною ознакою її є поява розпливчастих чорних плям, жовтіння та швидке опадання нижнього листя.

Якщо ураження вже достатньо сильне, то від троянди можуть залишитися лише нерозпущені листочки та зовсім молоді пагони. А рослини, які поряд вже хворіли на чорну плямистість, несуть особливу загрозу. Адже спори грибка можуть активізуватися вже після кількох годин погоди, яка підходить для цього захворювання.

Що робити з чорними плямами на троянді? Звичайно, найкращою боротьбою є профілактика. А тому регулярно оглядайте кущі та видаляйте уражене листя за перших ознак хвороби. Все це листя потрібно негайно спалити. Це запобігає розмноженню спор.

Якщо хвороба вже взялася, то найкращий засіб від чорної плямистості троянд це хімічні препарати, які мають у собі мідь (мідний купорос, хом, бордоська рідина) чи системні фунгіциди. Також можна використовувати і біопрепарати, зокрема, підходить "Фітоспорин-М", до якого слід додати стимулятор зростання. Оброблюють хворі рослини 3-4 рази з інтервалом у п'ять днів.

Перед укриттям на зиму троянди ще раз ретельно огляньте і видаліть все уражене листя. Під кущами ґрунт рекомендовано обробити препаратами на основі міді. Тільки правильний догляд та швидке реагування за перших ознак хвороби допоможуть отримати здорові та красиві троянди в саду.

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