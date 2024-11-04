Як боротися з конденсатом на лобовому склі: чому він виникає, народні засоби і корисні поради

Ситуація з пітливістю скла в машині знайома багатьом водіям. Це відбувається з різних причин: від погодніх умов до помилок в експлуатації. Однак, наслідки завжди одні — серйозне обмеження огляду.
Пітніє скло в машині восени і взимку: причини
Передні, задні і бічні шибки в автомобілі можуть пітніти з різних причин, серед яких найбільш поширеними є:
- підвищений рівень вологи в салоні;
- сильні перепади температури;
- високий рівень вологи в повітрі на вулиці.
Якщо говорити про першу причину, то підвищений рівень вологи в салоні може з'являтися восени і взимку через погодні умови, природні причини або стан автомобіля. Наприклад, коли температура повітря на вулиці значно нижча, ніж всередині, скло сильно охолоджується ззовні, а в салоні залишається тепле і вологе повітря, що і осідає на шибках як невеликі краплі води.
Волозі в салоні нікуди випаруватися, тому вона і починає накопичуватися. При цьому страждає видимість, що призводить до виникнення на дорозі небезпечних ситуацій.
Пітніти скло також може, якщо в машині багато пасажирів, які видихають у великому обсязі тепле повітря. Інколи поява конденсату відбувається за інших причин:
- в салоні чи у багажному відділені присутні мокрі предмети;
- активація режиму рециркуляції, коли кондиціонер охолоджує лише те повітря, яке присутнє в салоні;
- неправильний напрямок дефлекторів обігрівача — щоб не пітніло скло, струмінь повітря потрібно направити на вікно, тоді конденсат буде швидше видалятися;
- забруднення салонного фільтра — ця деталь впливає на ефективність вентиляції салону.
Не слід забувати і про конструктивні недопрацювання. Хоча така ситуація і трапляється вкрай рідко, але на деяких старих моделях (70-х чи 80-х років) вікна в автомобілі дійсно пітніють постійно.
Що робити, якщо лобове скло пітніє зсередини
Головна причина запітнівання вікон — вологість. А тому саме з нею потрібно боротися насамперед. Намагайтесь не сідати за кермо у вологому одязі, струшуйте сніг з підошв взуття, стежте за промоклими килимками тощо.
Не забувайте підтримувати в чистоті салонний фільтр, адже за більшості ситуацій з проблемою можна впоратися простим промиванням. Спробуйте увімкнути кондиціонер. Хоча восени і взимку така порада здається безглуздою, проте вона реально здатна допомогти.
Народні засоби від запітнівання скла в машині
На допомогу прийдуть також і народні хитрощі:
- Піна для гоління — нанесіть тонкий шар гелю чи крему на скло, а потім протріть сухою ганчіркою.
- Сіль — вона відмінно вбирає вологу, тому спробуйте в холодну пору року розкласти в салоні пакетики з сіллю, яка прибере весь конденсат.
- Лимон — розрізаєте фрукт на дві половинки, протираєте розрізаною частиною скло в автомобілі, а потім протираєте рушником.
- Газета — вона допомагає усунути розводи і відмінно вбирає вологу.
- Мило — цікавий метод, який дійсно працює. Намалюйте в куточках лобового скла квадратики за допомогою звичайного мила, а потім протріть ганчіркою. Утвориться невидима оку плівка, яка захищатиме від конденсату.
- Створений власноруч засіб — змішайте у пропорції 1:20 гліцерин з етиловим спиртом. Суміш для зручності перелийте в розпилювач і помийте нею вікна.
- Зубна паста — нанести на скло зубну пасту, втерти її в поверхню пальцями, а потім витерти сухою ганчіркою, скло залишатиметься чистим протягом всього дня.
Поради: як боротися з конденсатом на лобовому склі
Щоб не довелося шукати причину, чому в салоні пітніють вікна, слід дотримуватися кількох важливих правил:
- регулярно перевіряйте справність вентиляційної системи;
- періодично обробляйте скло засобами від запітнівання;
- залишіть в салоні кілька пакетиків чи баночок з силікагелем (його ще кладуть у коробки з взуттям для поглинання зайвої вологи).
Ну і, звичайно, слідкуйте за підтримкою герметичності салону. Адже кожна, навіть невелика, щілина є шляхом для вологи.
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