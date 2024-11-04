Як боротися з конденсатом на лобовому склі: чому він виникає, народні засоби і корисні поради

Ситуація з пітливістю скла в машині знайома багатьом водіям. Це відбувається з різних причин: від погодніх умов до помилок в експлуатації. Однак, наслідки завжди одні — серйозне обмеження огляду.

Пітніє скло в машині восени і взимку: причини

Передні, задні і бічні шибки в автомобілі можуть пітніти з різних причин, серед яких найбільш поширеними є:

підвищений рівень вологи в салоні;

сильні перепади температури;

високий рівень вологи в повітрі на вулиці.

Якщо говорити про першу причину, то підвищений рівень вологи в салоні може з'являтися восени і взимку через погодні умови, природні причини або стан автомобіля. Наприклад, коли температура повітря на вулиці значно нижча, ніж всередині, скло сильно охолоджується ззовні, а в салоні залишається тепле і вологе повітря, що і осідає на шибках як невеликі краплі води.

Волозі в салоні нікуди випаруватися, тому вона і починає накопичуватися. При цьому страждає видимість, що призводить до виникнення на дорозі небезпечних ситуацій.

Пітніти скло також може, якщо в машині багато пасажирів, які видихають у великому обсязі тепле повітря. Інколи поява конденсату відбувається за інших причин:

в салоні чи у багажному відділені присутні мокрі предмети;

активація режиму рециркуляції, коли кондиціонер охолоджує лише те повітря, яке присутнє в салоні;

неправильний напрямок дефлекторів обігрівача — щоб не пітніло скло, струмінь повітря потрібно направити на вікно, тоді конденсат буде швидше видалятися;

забруднення салонного фільтра — ця деталь впливає на ефективність вентиляції салону.

Не слід забувати і про конструктивні недопрацювання. Хоча така ситуація і трапляється вкрай рідко, але на деяких старих моделях (70-х чи 80-х років) вікна в автомобілі дійсно пітніють постійно.

Що робити, якщо лобове скло пітніє зсередини

Що потрібно зробити, щоб не пітніло скло в машині / Фото: Фото з відкритих джерел

Головна причина запітнівання вікон — вологість. А тому саме з нею потрібно боротися насамперед. Намагайтесь не сідати за кермо у вологому одязі, струшуйте сніг з підошв взуття, стежте за промоклими килимками тощо.

Не забувайте підтримувати в чистоті салонний фільтр, адже за більшості ситуацій з проблемою можна впоратися простим промиванням. Спробуйте увімкнути кондиціонер. Хоча восени і взимку така порада здається безглуздою, проте вона реально здатна допомогти.

Народні засоби від запітнівання скла в машині

На допомогу прийдуть також і народні хитрощі:

Піна для гоління — нанесіть тонкий шар гелю чи крему на скло, а потім протріть сухою ганчіркою. Сіль — вона відмінно вбирає вологу, тому спробуйте в холодну пору року розкласти в салоні пакетики з сіллю, яка прибере весь конденсат. Лимон — розрізаєте фрукт на дві половинки, протираєте розрізаною частиною скло в автомобілі, а потім протираєте рушником. Газета — вона допомагає усунути розводи і відмінно вбирає вологу. Мило — цікавий метод, який дійсно працює. Намалюйте в куточках лобового скла квадратики за допомогою звичайного мила, а потім протріть ганчіркою. Утвориться невидима оку плівка, яка захищатиме від конденсату. Створений власноруч засіб — змішайте у пропорції 1:20 гліцерин з етиловим спиртом. Суміш для зручності перелийте в розпилювач і помийте нею вікна. Зубна паста — нанести на скло зубну пасту, втерти її в поверхню пальцями, а потім витерти сухою ганчіркою, скло залишатиметься чистим протягом всього дня.

Поради: як боротися з конденсатом на лобовому склі

Щоб не довелося шукати причину, чому в салоні пітніють вікна, слід дотримуватися кількох важливих правил:

регулярно перевіряйте справність вентиляційної системи;

періодично обробляйте скло засобами від запітнівання;

залишіть в салоні кілька пакетиків чи баночок з силікагелем (його ще кладуть у коробки з взуттям для поглинання зайвої вологи).

Ну і, звичайно, слідкуйте за підтримкою герметичності салону. Адже кожна, навіть невелика, щілина є шляхом для вологи.

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