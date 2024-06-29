Як боротися з мурахами і попелицею за допомогою мінералки: розкрито засіб, який вони не переносять

Городникам мурахи можуть створювати багато зайвих проблем. Особливо часто вони з'являються на тих рослинах, де вже є попелиця. Розповідаємо про простий спосіб позбутися мурах і попелиці.

Щойно помітили, що на вашій ділянці з'явилися ці шкідники, одразу починайте діяти. Адже вони можуть швидко позбавити вас практично всього урожаю.

Простий спосіб позбутися мурах

Хоча боротьба з мурахами починається ще в травні, часто вона не закінчується протягом всього теплого сезону. Особливо винахідливі шкідники здатні вижити протягом всього літа. Навіть до такого ефективного засобу, як окріп, вони вже призвичаїлися.

А тому пропонуємо спробувати щось нове. Такий розчин допомагає боротися з мурахами і попелицею. Він наноситься на поверхню листя, де шкідники полюбляють сидіти. Що потрібно взяти?

До 1 л Кока-Коли додайте 1 л чистої води і 1 ст. ложку будь-якого рідкого мила. Такий засіб городники рекомендують використовувати раз на два тижні. Якщо на грядці завелися мурахи, то його можна лити просто під корінь культур. Але тоді інгредієнти трішки інші: на 1 л Кока-Коли візьміть 5 л звичайної води і розмішайте.

Якщо під рукою немає Кока-Коли, то підійде будь-який солодкий газований напій, наприклад, Спрайт. Всі ці напої готуються на основі синтетичних матеріалів та містять ортофосфорну кислоту, яку ще використовують для видалення іржі.

Не шкодуйте газовану солодку воду, адже такий розчин стане ще й ефективним добривом для рослин на грядці. Він вб'є всі грибки, які є на ділянці, а ось корисним мікроорганізмам шкоди не принесе. Додатково засіб буде підживлювати ґрунт цукром і фосфатами, які потрібні культурам для зростання.

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