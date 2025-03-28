Як боротися зі шкідниками рослин без хімікатів / © Фото з відкритих джерел

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Садівники дедалі частіше відмовляються від хімічних засобів, шукаючи більш природні способи захисту рослин. Кмітливі дачники не стоять на місці й винаходять нові методи боротьби зі шкідниками. Один із найцікавіших — використання гофрованого картону.

Цей матеріал здатен стати ефективною пасткою для комах. Достатньо обгорнути стовбури дерев і кущів картонними смужками, і вони перетворяться на своєрідні «пастки». Гусениці, жуки та інші шкідники, шукаючи укриття, заберуться в складки картону, прийнявши його за кору.

Як виготовити пастки

Для цього знадобляться старі гофровані коробки. Виріжте смужки завширшки 15–20 см, обгорніть ними стовбур дерева на висоті близько 50 см від землі та зафіксуйте шпагатом. Щоб збільшити кількість укриттів для шкідників, бажано використовувати два шари картону. На молодих деревах із гладенькою корою цей метод працює найефективніше, проте він також допоможе захистити й старі дерева — частина комах обов’язково сховається в картоні.

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Коли встановлювати пастки

Процедуру слід проводити двічі на рік:

Навесні (травень–червень) — для уловлювання літніх шкідників.

Восени (вересень) — щоб перехопити комах перед зимівлею.

Кожні два тижні потрібно перевіряти пастки. Якщо всередині оселилися шкідники, картон слід утилізувати, найкраще — спалити. Якщо ж там опинилися корисні комахи, наприклад, божі корівки або золотоочки, їх необхідно обережно випустити назад у сад.

Цей спосіб не потребує жодних фінансових витрат, проте вимагає вашої пильності та систематичного догляду. Якщо ви регулярно перевірятимете пастки та дотримуватиметеся всіх порад, то зможете насолоджуватися врожаєм яблук, груш, слив та інших фруктів без слідів пошкоджень і червоточин.

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