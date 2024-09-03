Як буде українською мовою "изощряться": мовознавець Авраменко дав остаточну відповідь

Багато російськомовних українців почали переходити на українську мову після повномасштабного вторгнення Росії, не бажаючи мати з країною-агресоркою нічого спільного. Однак, для деяких популярних слів досить важко підібрати українські відповідники. Наприклад, слово "изощряться".

В етері "Сніданку з 1+1" відомий мовознавець Олександр Авраменко розповів, як правильно сказати українською "изощряться".

Це слово означає робити щось надзвичайно майстерно, доводити щось до віртуозності, застосовуючи свої здібності та вміння.

Як каже Авраменко, в українській мові існує, принаймні, п'ять милозвучних відповідників цьому російському слову:

виламуватися;

викаблучуватися;

звиватися;

вправлятися;

витончуватися.

Однак, слід запам'ятати, що всі вони використовуються в різних ситуаціях. Так, наприклад, ми можемо "витончуватися у мистецтві кулінарії", але "вправлятися у тенісі" чи "викаблучуватися перед незнайомцем".

А ось коли йдеться про такий стійкий вираз в російській мові як "изощряться в красноречии", то тут найкраще українською сказати "розсипати перла красномовності". Звучить дійсно прекрасно та яскраво.

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