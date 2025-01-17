Як часто можна фарбувати волосся, щоб мати чудовий вигляд і не завдати локонам шкоди

Міняти колір волосся – це улюблена процедура напевно кожної жінки. Хтось фарбує локони, щоб підкреслити свою красу, а комусь треба замаскувати сивину. Однак досить часто виникає запитання – як часто можна фарбуватися, щоб не нашкодити своєму волоссю? Майстри-перукарі дають вичерпну відповідь на це запитання.

Як часто можна фарбувати волосся: поради стилістів

Експерти наголошують, що часте фарбування не дуже корисне і може завдати шкоди локонам. Адже звичайні фарби містять компоненти, які агресивно впливають на структуру волосся, палять його, роблячи ламким і слабким. Тому перукарі радять користуватися тією фарбою, яка містить більше натуральних складників.

Насправді, фарбувати волосся треба в міру необхідності, але враховуючи тип вибраної фарби, структуру свого волосся та кількість сивини. У середньому нормальним часом для фарбування є термін до 8 тижнів після останньої процедури. Також частота фарбування залежатиме від типу обраної фарби, як уже говорилося раніше.

Тонуючі засоби та шампуні – один раз на 2-3 тижні.

Напівстійка фарба – раз на місяць.

Стійка фарба – раз на 2 місяці.

Хна і басма – кожні 3-4 дні.

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