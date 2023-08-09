Як часто поливати помідори, коли це не потрібно робити

Чи потрібно поливати помідори щодня у спеку, як часто їх поливати

Оскільки помідор є південною рослиною, він любить багато світла, тепло та помірну вологу. Рослина погано переносить як надлишок, так і недостачу води. Тому правильний полив томатів забезпечить хороший врожай.

Розповідаємо, як часто поливати помідори, чи потрібно це робити кожного дня, від чого залежить частота поливу, як потрібно це робити.

Як часто потрібно поливати помідори

Частота поливу томатів залежить від погодних умов, рівня вологості, від складу ґрунту, від того, як він швидко підсихає. Нестача води призведе до осипання зав'язі або до того, що плоди будуть дрібними. Надмірна вологість може спричинити різноманітні хвороби та загнивання рослини.

Поливати помідори потрібно як мінімум один раз на тиждень. Під кожний кущ наливати по 3-5 л води. Під час цвітіння кількість води варто зменшити до 2 л на кущ.

Під час сезону дощів, додатково поливати рослину не потрібно.

Як часто поливати помідори у спеку

Під час спеки поливати помідори потрібно мінімум два раз на тиждень. Якщо температура б'є всі рекорди, у сильну спеку поливати їх потрібно максимум 3-4 рази на тиждень.

Коли не можна поливати помідори

Помідори не можна поливати зразу після висадження розсади в ґрунт чи теплицю днів п'ять.

Коли спекотно не можна поливати помідори поливати вдень, вода швидко випаровується. Крім того, через воду сонячне проміння може обпекти рослину. Найкраще поливати помідори рано-вранці, а потім розпушити ґрунт.

Коли помідори почали дозрівати теж не рекомендується інтенсивно поливати рослини, це стимулюватиме почервоніння та дозрівання плодів.

В період збирання врожаю, відсутність поливу також допоможе зберегти якість плодів.

Як та чим краще поливати помідори

Часто запитують, як краще поливати помідори - під корінь чи зверху. Експерти радять поливати томати лише під корінь. Якщо поливати помідори зверху під час цвітіння, це може привести до осипання бутонів. В сонячну погоду такий полив може спричинити опіки.

Для поливу підійде дощова вода. Найкраще використовувати відстояну воду, яка б мала температуру, аналогічну з тем температурою ґрунту.



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