Як часто потрібно прати джинси в машинці: відповідь директора Levi's – ніколи

Людина, яка займається виробництвом джинсів, вважає, що їх ніколи не можна прати у пральній машині.

Кому, як не генеральному директору Levi's Чарльзу Бергу знати, як часто потрібно прати джинси. Якось він заявив, що джинси потрібно прати лише в разі необхідності і не в пральній машині. Така заява викликала чимало дискусій і розголос.

Подібні заяви керівник Levi's Чарльз Берг робив неодноразово ще раніше.

Як часто потрібно прати джинси та чому

Генеральний директор Levi's стверджує, що джинси ніколи не можна кидати до пральної машини.

Першою причиною він назвав необхідність заощаджувати воду.

За його словами, після двох років носіння і прання раз на тиждень середня пара джинсів споживає приблизно 3500 літрів води. "Майже половина загального споживання води, або 1600 літрів, припадає на те, що споживач кидає джинси до пральної машини. Це еквівалентно 6700 склянкам питної води".

Крім витрат води, нагрівання води та живлення машин вимагає величезної кількості енергії, за середнього завантаження білизни виділяється 3,3 кілограма вуглекислого газу, який забруднює повітря планети.

Другою причиною є те, що не прання джинсів допомагає їм довше зберегтися.

На запитання, що робить Берг із джинсами, коли вони стають брудними, він відповів, що "якщо вони не в повному безладі", він чистить їх мочалкою. У рідкісних випадках, якщо джинси треба випрати повністю, він пере їх вручну та сушить, розвішуючи.

В подальших інтерв'ю Берг ще раз роз'яснив, чому не потрібно прати джинси, і дав ще кілька дивних порад щодо цього, як, наприклад, приймати душ у джинсах.

"Справжні фанати джинсів, люди, які дійсно люблять свій денім, скажуть вам ніколи не кидати джинси до пральної машини. Ось що я роблю", – додав він.

"Якщо я капну карі на джинси, я їх почищу... І якщо вони стануть дуже брудними...., якщо я пітнів або щось таке, ... я помию їх під душем", – заявив Чарльз Берг.

Як довго залишаються чистими джинси без прання

Це може здатися трохи брутальним, але є деякі докази того, що джинси залишаються надзвичайно чистими без прання.

Дослідники з Альбертського університету провели експеримент, використовуючи брудні джинси одного зі своїх студентів.

Експеримент полягав у такому – студент Джош Ле не прав джинси з необробленого деніму 15 місяців, а потім перевірив їх на наявність бактерій. Потім ці самі джинси він виправ у пральній машині і носив їх ще два тижні. Після чого повторно перевірив на бактерії.

Виявилося, що джинси були більш-менш такими ж чистими після двох тижнів носіння, як і після 15 місяців без прання.

Як зазначила Рейчел Макквін, доцентка Альбертського університету, яка проводила дослідження: "Це свідчить про те, що принаймні в цьому разі зростання бактерій не посилюється, якщо джинси не прати регулярно".

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