Як часто потрібно прати кухонні рушники насправді: відповідь вас може здивувати

Скоріш за все, ви робите це недостатньо часто. Важливо пам'ятати, що на кухонних рушниках розмножується багато бактерій. А тому їх треба правильно очищати.

Якщо потрібно прибрати воду, протерти келих чи витерти руки, ми беремо кухонний рушник. Вони є незамінними помічниками на кухні, але тому, що так часто використовуються, їх потрібно ретельно прати. В EatingWell розповіли, як часто потрібно прати кухонні рушники.

Американський інститут прибирання рекомендує змінювати кухонні рушники кожні 3-5 днів. Тут все залежить від того, наскільки часто ви користуєтесь ним. Наприклад, якщо ви щойно витерли рушником розлитий суп або інший бруд, важливо його одразу замінити і випрати по мірі можливості, щоб в ньому не накопичувалися бактерії. Якщо ж ви найчастіше використовуєте рушник, щоб протирати чистий посуд від залишків рідини, можна прати його раз на 5 днів. Однак завжди важливо дотримуватися одного правила: сумніваєтесь в чистоті — замініть і виперіть.

Кухонні рушники важливо часто прати, адже вони є відомим джерелом розмноження бактерій. 2019 року у Journal of Food Protection було опубліковане дослідження, яке вивчало потенційні зони мікробіологічного забруднення на кухні у будинках, де живуть люди похилого віку. Результати шокували, адже виявилося, що найбільше бактерій живе саме у рушниках.

Дослідники стверджують, на на рушниках для кухні вони виявили найвищий рівень аеробних бактерій, Enterobacteriaceae (сімейство бактерій, що включає кишкову паличку, поширену бактерію, пов’язану з харчовими захворюваннями) і S. aureus. Після цього вони дійшли висновку, що саме цей предмет може бути транспортним засобом для мікробіологічного забруднення та подальшої причини перехресного зараження.

Вони також зауважили, що вологі поверхні більш сприйнятливі до розмноження бактерій, ніж сухі. Тож окрім частого прання рушників для посуду, переконайтеся, що вони також правильно розвішані для висихання між використаннями. Тримайте під рукою купу кухонних рушників, щоб ви могли їх часто міняти.

Як правильно прати брудні кухонні рушники

Кухонні рушники найкраще чистити в пральній машині. Як радить Мередіт Карозерс, фахівчиня із технічної інформації Служби безпеки та інспекції харчових продуктів Міністерства сільського господарства США, щоб усунути бактерії, кухонні рушники слід часто прати в гарячій воді в пральній машині. Гаряча вода допоможе вбити бактерії, які накопичилися. Обов’язково дайте рушникам повністю висохнути, висушивши їх на повітрі або в сушарці, перш ніж знову використовувати їх на кухні.

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