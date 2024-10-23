Як часто потрібно провітрювати кімнату взимку: скільки хвилин на день буде достатньо

Взимку впускати до квартири холодне повітря зовсім не хочеться, однак, якщо ви не хочете стикнутися з серйозними проблемами зі здоров'ям провітрювати кімнату потрібно навіть у мороз.

Чому провітрювати приміщення взимку важливо: що буде, якщо цього не робити

Насамперед, провітрювання забезпечує правильну циркуляцію повітря, а також дарує гарне самопочуття. Якщо повітря в кімнаті надто вологе чи сухе, то це негативно впливає на імунітет, слизову оболонку носа і дихальну систему.

Більше того, через вологе повітря в квартирі з'являється пліснява. Чим тепліше в приміщенні, тим вологішим буде повітря. Стінам будинку також не подобається волога.

Відкриваючи вікна, ви позбавляєтесь неприємних запахів, тому що свіже повітря допомагає витіснити шкідливі забруднення і токсини (легкі органічні сполуки, CO2, алергени тощо).

Як часто потрібно провітрювати кімнату взимку

Одні експерти стверджують, що свіже повітря до кімнати потрібно запускати щодня, незалежно від температури надворі. Інші ж наголошують, що в ідеалі потрібно це робити двічі на день (враці і ввечері) по 10 хвилин. Але, якщо ви живете в старому будинку з поганою ізоляцією, то і 5 хвилин буде достатньо.

Звичайно, багато залежить і від самих кімнат. Наприклад, якщо більшість часу ви проводите у вітальні, то її потрібно провітрювати частіше за інші приміщення, підтримуючи вологість на рівні 40-60%. У спальні фахівці радять провітрювати перед сном і вранці після пробудження.

У ванній кімнаті і на кухні провітрювати краще щоразу, коли утвориться багато пари. Наприклад, після приготування їжі і миття.

Що таке уривчаста вентиляція

Щоб правильно провітрити кімнату, спеціалісти радять відкривати вікна якомога ширше. Тоді ви зможете максимально збільшити кількість свіжого повітря, яке заходить всередину.

Ви можете також використовувати протяг у своїх цілях. Для цього відкрийте два вікна навроти, щоб в кінматі провітрювалося якомога ефективніше.

Якщо у якомусь приміщенні немає вікон у протилежних кінцях, то відкрийте двері і вікно, тоді ви зможете швидше позбутися вологи. За можливості відключайте радіатори на період провітрювання. А після процедури прогрівайте приміщення поступово, іноді підвищуючи температуру.

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