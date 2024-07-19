Як часто потрібно змінювати йоржик для туалету: три основні фактори

Мало хто звертає увагу на те, що туалетний йоржик в ванній кімнаті також потребує заміни. Коли це потрібно робити?

Заміна йоржика залежить від трьох важливих факторів:

якість;

стан;

частота використання.

В залежності саме від цих трьох факторів фахівці радять змінювати йоржик для туалету раз на 3-6 місяців. Тобто, якщо ви помітили якісь ознаки зношування, наприклад, пошкодилася чи почала випадати щетина, щітку краще негайно замінити.

Також спеціалісти радять запам'ятати кілька важливих правил, які допоможуть підтримувати у вашій ванній кімнаті гігієну:

йоржик потрібно зберігати у сухому місці, щоб через надмірну вологість на його поверхні не розмножувалися бактерії;

щітку слід регулярно мити, щоб, знову ж таки, запобігти розмноженню бактерій (для цього чудово підійде рідина для миття посуду, якщо під рукою немає спеціального засобу для дезінфекції);

регулярно перевіряйте йоржик на зношування щетини, як тільки помітили якісь проблеми, одразу замініть його.

Чому важливо вчасно змінювати йоржик для туалету? Це потрібно як для гігієни, так і для вашого здоров'я. Насамперед, так ви будете запобігати розвитку бактерій в ванній кімнаті. Саме на цій щітці скупчується багато шкідливих мікроорганізмів. Також новий йоржик буде краще справлятися зі своїм основним завданням, а саме підтримуванні чистоти поверхні унітазу. Використання старої щітки для чищення туалету може стати причиною поширення бактерій, а це підвищує ризик розвитку різних захворювань, особливо інфекційних.

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