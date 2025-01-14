Як часто жінкам треба міняти спідню білизну: це варто знати кожній представниці прекрасної статі

Трусики – це вкрай необхідна частина гардеробу кожної жінки. Однак іноді виникає запитання – як часто їх треба міняти, щоб почуватися комфортно? Відповідь на це запитання залежатиме від декількох чинників: типу й матеріалу білизни, умов носіння та індивідуальних потреб кожної жінки.

Як часто жінкам необхідно міняти трусики: відповідь лікарів

У більшості випадків лікарі рекомендують міняти спідню білизну кожного дня чи принаймні раз на два дні. Це допоможе почуватися комфортно, а також убезпечить від багатьох інфекційних захворювань слизових оболонок статевих органів, оскільки під час тривалого носіння на спідній білизні накопичуються бактерії та мікрогриби.

Трусики треба одразу змінювати після тренувань чи фізичних навантажень, бо під час активності йде інтенсивне виділення поту. Частіше треба міняти спідню білизну, якщо є захворювання з виділенням рідин. Тому загалом жінкам рекомендовано міняти спідню білизну, враховуючи свої індивідуальні потреби, а це може бути навіть кілька разів на день.

Лікарі також наголошують, що мікроби та грибкові бактерії з часом накопичуються у тканині трусиків і можуть викликати розвиток інфекційних захворювань. Тому медики радять жінкам оновлювати свою спідню білизну принаймні один раз на рік. Навіть якщо трусики мають бездоганний вигляд, однаково рекомендується не користуватися нижньою білизною після року використання.

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