Як зливати воду з бойлера та як часто потрібно це робити

Для чого потрібно зливати воду з бойлера

Під час експлуатації на внутрішніх стінках бойлера з часом з'являється накип та інші відкладення, які можуть перешкоджати коректній роботі приладу. З часом корпус і трубчастий електронагрівник (ТЕН) в результаті тривалого використання можуть вкриватися іржею, а у найгіршому випадку можуть з'являтися пробоїни в корпусі та статися коротке замикання.

Тому регулярний злив води з водонагрівача є обов'язковим та ефективним способом продовжити термін його служби, запобігти несподіваним пошкодженням.

Як часто потрібно зливати воду з бойлера

Експерти рекомендують зливати та промивати водонагрівач не рідше одного разу на рік, але можна і частіше.

Як часто зливати воду з бойлера залежить від таких факторів:

Часте використання водонагрівача — у такому випадку осад може швидше накопичуватися, тому воду потрібно зливати частіше.

Величина бака водонагрівача. У великому баку осаду накопичується більше, тому його потрібно частіше промивати.

В районах із жорсткою водою важливо зливати воду та промивати бойлер кожні 4-6 місяців.

Частота зливання води залежить від терміну експлуатації бойлера. Бойлер, який працює вже не один рік, потрібно промивати частіше, ніж один раз на рік.

Як зрозуміти, що воду потрібно зливати, а бойлер чистити

Про це сигналізують такі ознаки:

Іржава або брудна вода, що йде з під крану.

Незвичайні звуки - осад може спричиняти дивний гуркіт чи стукіт. Шум водонагрівача під час роботи.

Вода погано нагрівається, температура води коливається.

Вода нагрівається довше ніж завжди.

Напір гарячої води знизився.

Бак протікає.

Крім цих проблем, зливати воду потрібно для заміни комплектувальних частин чи інших ремонтних робіт.

Як злити воду з водонагрівача

Перед початком зливу води потрібно перекрити воду у квартирі чи будинку, відключити водонагрівач від електромережі та перекрити подачу води на пристрої та зачекати, допоки бак і вода охолонуть.

Залежно від моделі бойлера, його форми чи розміру, компанії-виробника та інших нюансів, зливати воду можна по-різному.

Зливаємо воду з бойлера через запобіжний клапан

Якщо водонагрівач встановлений правильно, в ньому повинен бути запобіжний клапан для швидкого спуску рідини, який знаходиться на штанзі перед отвором в резервуар для рідини або на холодній трубі.

Злив через клапан є найпростішим способом зливання води. Для цього розмістіть під бойлером місткість для зливу води. Відкрийте вентиль, дочекайтеся, поки рідина стече і знову закрийте його.

Після цього можна бойлер можна чистити від накипу, промити водонагрівач для усунення неприємного запаху.

Як злити воду через отвір для холодної води

Якщо зливного крана та клапану, що регулює його роботу, в конструкції не має, для зливу використовується отвір, призначений для відводу холодної води. В такому випадку потрібний буде розвідний ключ.

Обов'язково закрийте кран для подачі гарячої води та поставте під бойлер місткість для води. Візьміть розвідний ключ і відкрутіть гайку, що сполучає клапан аварійного скидання з м'яким шлангом або комунікаційною трубою.

Відкрутіть гайку, яка з'єднує скидний клапан і патрубок водонагрівача. Зніміть клапан для аварійного скидання рідини, за можливості промийте під великим напором, щоб позбутися засмічення.

Щоб резервуар для рідини почав заповнюватися повітрям, відкрийте вентиль, який відповідає за подачу гарячої води. Після відкриття останнього вентиля потече вода.

Як злити воду через отвори для шлангів

Так зливати воду можна, якщо бойлер встановлений прямо над ванною, тому що контролювати швидкість і силу потоку тут не можна.

Відкрутіть і зніміть з вхідного отвору для подачі холодної та гарячої води шланги, а також повністю зніміть запобіжні клапани, рідина витече за декілька хвилин.

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