Як цукрова вода впливає на картоплю: навіщо досвідчені кухарі додають солод під час варіння овоча

Відварена картопля — це універсальна страва, яку можна готувати в будь-яку пору року. Звичайно, особливо смачною вона виходить з молодих бульб. А ось старі мають зовсім інший смак. Однак, є лайфгак, завдяки якому відварена картопля буде завжди получатися.

Щоб приготувати смачну відварену картоплю навіть зі старих бульб, вам знадобиться звичайний білий цукор. Саме він і подарує овочу ті приємні смакові нотки, якими славиться молода картопля.

Однак, щоб досягти ефективного результату, необхідно запам'ятати кілька важливих нюансів. Спочатку старі бульби потрібно правильно підготувати до варіння. Зробити це просто: промийте картоплю в прохолодній воді, а потім залийте її такою ж рідиною і залишіть на 1,5-2 години.

Цей прийом зробить старі бульби менш зморщеними та млявими. Тепер можна зрізати у картоплі шкірку і приступати до її відварювання. Хоча зовнішній вигляд картоплі після замочування й стане кращим, але на смакові якості це не вплине жодним чином. Тому тут потрібно буде щось робити. І цукор вам в цьому допоможе.

Насамперед залийте очищену від шкірки картоплю холодною водою. Поставте каструлю з овочем на вогонь та доведіть до кипіння. Як тільки рідина почне кипіти, додайте приблизно кілька чайних ложок цукру (2 шматка рафінованого) і 1 ч. ложку лимонного соку. Варіть картоплю до готовності.

Цукор надасть старим бульбам такий самий смак, як у молодої картоплі, а лимонний сік не дасть овочу потемніти під час варіння.

Які ще є секрети варіння картоплі

Існують й інші хитрощі, які допоможуть приготувати надзвичайно смачну відварену картоплю:

щоб зберегти максимум поживних речовин у молодих бульбах, відправляйте їх одразу у киплячу воду;

готуєте стару картоплю "в мундирі" — ставте її на вогонь в холодній воді;

під час варіння картоплі не накривайте каструлю кришкою;

оцет чи лимонний сік допоможуть картоплі не потемніти під час приготування, а ще рідину, в якій вона вариться, можна забілити молоком;

якщо варите картоплю до салату, додайте 1 ст. ложки оцту (на 2 л води) — вона не розвариться;

такий же ефект можна отримати, якщо додати до води 2 ст. ложки розсолу з огірків;

солити воду потрібно одразу після закипання (1 ст. ложка на 1 л води), тоді всі бульби вийдуть однаково солоними;

щоб уникнути розварювання, бульби слід відправляти в солоний окріп, попередньо проколовши їх виделкою;

пришвидшити варіння картоплі можна за допомогою вершкового масла.

Також кулінари стверджують, що для надзвичайного аромату до картоплі краще додати кілька зубчиків часнику, цибулю, лавровий лист, моркву, пряну зелень.

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