Як дізнатися, чи солодкі апельсини: хитрощі, які допоможуть не придбати старі і без смаку

Апельсини — один з найпопулярніших фруктів взимку. Але можна дуже розчаруватися, коли замість солодкого смаку отримуєте несмачний продукт. Як визначити, солодкі апельсини чи ні?

Українці активно закуповуються апельсинами напередодні Різдва і Нового року. Хтось просто нарізає соковиті фрукти шматочками, інші додають їх в різноманітні страви. Втім, в магазинах часто можна зустріти зовсім неякісні плоди — старі і без смаку. Тому дуже важливо звертати увагу на певні деталі, щоб не помилитися із вибором.

Перше, на що важливо звернути увагу, що запах апельсинів. Він повинен бути свіжим, виразним та приємним. Також самі плоди повинні бути гладкими і твердими. Якщо вони надто м'які на дотик, це може вказувати на їхню низьку якість. Зокрема, такі апельсини часто потрапляють на полиці магазинів після того, як довгий час лежали на складах.

Ще один момент, на який слід звернути увагу, це шкірка плодів. Вона повинна мати насичений яскравий колір, бути однорідною. Якщо ви помітили на шкірці пошкодження, які вже затягнулися, знайте, що на смак і якість плодів вони жодним чином не впливають.

Після збирання плодів апельсини більше не дозрівають. Тому, якщо в одному магазині вам вже попався кислий продукт, не варто там купувати до завезення нової партії товару.

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