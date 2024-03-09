Як дізнатися, чи у вас є проблеми з двигуном, за допомогою аркушу паперу: моторист розкрив секрет

Через несправний двигун можуть виникнути серйозні проблеми, що потребуватимусть великих фінансових вкладень. Якщо ви вирішили придбати автомобіль на вторинному ринку, візьміть з собою аркуш білого паперу. Це допоможе зрозуміти, в якому стані перебуває двигун.

На порталі mmr.net.ua моторист з 20-річним стажем розповів про один секретний метод, яким користується сам. На автосервісах стан двигуна зазвичай дізнаються за допомогою комп'ютерної діагностики. Проте цей унікальний трюк досить дієвий і допоможе провести перевірку самостійно.

Що ж далі робити з цим аркушом паперу? Алгоритм дій дуже простий. Після короткої оглядової поїздки, коли двигун вже прогріється до робочої температури, потрібно зупинитися та піднести білий офісний папір до вихлопної труби.

Якщо папір засмоктало до середини, це може свідчити про наявність протитиску, який викликаний обмеженою пропускною здатністю глушника. Таке часто відбувається в тому разі, коли через глушник вже не можуть повністю проходити відпрацьовані гази. Проблема вказує на збій в системі рециркуляції вихлопних газів, прогорілі клапани, несправності в каталізаторі чи газорозподільному механізмі.

За справного двигуна папір буде лише злегка похитуватися і не матиме різких переміщень. Якщо ж ви бачите нерівномірний рух, це може вказувати на проблеми із системою запалювання. Варто ретельно оглянути стан котушок та свічок запалювання.

Але і це ще не все. Через кілька хвилин оцініть стан білого паперу. Якщо він залишився майже чистим і має незначні плями сажі та вологи — це ідеальний варіант. А ось за наявності масних плям коричневого кольору варто детальніше оглянути двигун. Поки він розігрівається олива інколи може потрапляти до системи вихлопу через витоки на стінках циліндрів. Іноді мастило виходить через вихлопну трубу навіть в цілком справних моторах з турбонаддувом. Однак так відбувається лише за активного натискання на педаль газу, а ось на низьких обертаннях такого траплятися не повинно.

За наявності світлих масних слідів на папері, це вказує на наявність антифризу в вихлопних газах. А це може бути пов'язано з прокладкою головки блоку циліндрів, яка прогоріла. В такому разі вихлоп нагадуватиме білу пару. За такої несправності необхідне термінове втручання. Коли мастило змішується з антифризом, то втрачає свої властивості і може спровокувати серйозне пошкодження автомобіля.

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