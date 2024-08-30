Як дізнатися, що перед вами психопат: цих людей видають звичайні слова

Психопатів вважають небезпечними людьми, які легко адаптуються до оточуючого середовища до певної миті. Вчені провели купу досліджень, вивчили звички таких людей та визначили основні характеристики їхньої поведінки. Наукові дослідження також показали, що люди з ознаками психопатії користуються типовими словами частіше, ніж інші. Розповідаємо, які слова видають психопатів, посилаючись на матеріал видання "Фокус".

Як за допомогою слів визначити, що перед вами психопат: дослідження вчених

В журналі "Legal and Criminological Psychology" було опубліковано висновки експерименту, який проводили за участі 14 психопатичних убивць із Канади. Їхні звички, світогляд та спосіб життя порівняли зі звичками убивць, які не мали ознак психопатії. Було виявлено, що психопати користуються словами, пов'язаними із їжею, грошима та сексом удвічі частіше. Також у ході дослідження було з’ясовано, що ці люди уникають слів, що пов’язані з родиною, релігією та соціальними комунікаціями. На думку вчених, це може свідчити про те, що психопати зовсім не мають емпатії, вони закриті та вкрай егоїстичні.

Професор і засновник Стенфордської лабораторії соціальних медіа Джефф Генкок зазначає, що психопати дуже часто використовують у своєму мовленні певний ряд сполучників – "бо", "тому що" й "тому", саме під час розповідей про свої злочини. Це також вказує на те, що вони свідомо порушували закон і намагаються виправдати свої злочинні дії.

Також експеримент показав, що злочинці-психопати ґрунтовно пояснюють свої думки, тим самим намагаючись контролювати те, що вони говорять. Висновки такого експерименту мають практичне значення, а саме пошук інструментів для ідентифікації психопатичних ознак у людини за допомогою аналізу мовлення.

Результати таких експериментів можуть стати частиною складніших психологічних тестів, які допомагатимуть виявляти ознаки психопатії. Раніше дослідження Американської психологічної асоціації показало, що психопатія є неврологічним відхиленням в роботі деяких ділянок мозку. І це може впливати на певні лінгвістичні закономірності у використанні типових слів, враховуючи те, що такі люди значно краще опрацьовують вхідну інформацію.

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