Як дізнатися свіжі яйця чи ні в магазині і вдома: хитрі трюки, які варто запам'ятати

Свіжі курячі яйця — поживний і корисний продукт, але тільки в тому разі, якщо вони належної якості. Якщо у них вийшов термін придатності, то ви можете отримати серйозне отруєння.

Як дізнатися, що яйце зіпсоване, вдома

Найпростіше, що ви можете зробити вдома, щоб перевірити свіжість яйця, це занурити його у холодну воду. Для цього налийте рідину у достатньо глибоку ємність, а потім помістіть туди яйце.

Якщо воно залишилося лежати на дні в горизонтальному положенні, значить, перед вами дуже свіжий продукт. Яйце, що трохи піднялося тупим кінцем доверху, вже не першої свіжості, але для гарячих страв підійдуть. Якщо воно спливло на поверхню, його не можна вживати.

Також ви можете перевірити жовток і білок, розбивши одне яйце. Яйце дуже свіже, якщо жовток опуклий, а білок щільно зібраний навколо нього і в'язкий. А ось плоский жовток з рідким білком вказують на те, що продукт вже залежався. Причина полягає в тому, що з часом білкові ланцюги (речовини, що пов'язані один з одним) розпадаються, а тому білок та жовток нещільно зчіплюються.

Як відрізнити свіже яйце від старого в магазині

Насамперед, спробуйте уважно розглянути яйця в магазині. Їхня шкаралупа повинна мати матову поверхню. Якщо вона гладка, від купівлі краще відмовитися.

Чим довше зберігаються яйця, тим більшою буде повітряна кишеня всередині шкаралупи. Тому візьміть одне яйце і розгляньте його під яскравим джерелом світла. З одного кінця завжди є повітряна кишеня. Якщо вона дуже велика, а білок має затемнення, значить, яйця лежать в магазині чимало часу.

Спробуйте злегка потрясти яйце. Якщо ви не чуєте сторонніх звуків, можете купувати. Якщо почули хлюпання чи сплески, значить, всередину потрапило повітря, через що природна повітряна кишеня розширилася. Їсти такий продукт вже не можна.

Звичайно, звертайте увагу на термін придатності, який завжди виробники вказують на пакуванні товару. За дотримань правил зберігання продукт повинен залишатися свіжим.

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