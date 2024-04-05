Як дізнатися, який колір помади вам личить: п'ять ключових правил ідеального вибору

Зробити правильний вибір помади не так просто, як може здатися на перший погляд. Адже потрібно враховувати колір волосся, очей, відтінок шкіри, форму губ і навіть вік.

Який колір помади підходить русявим, блондинкам, шатенкам, брюнеткам чи рудим

Існують загальні правила, який необхідно дотримуватися:

блондинкам зі світлою шкірою підійдуть ніжно-рожевий, червоний, пурпурово-рожевий відтінки;

а ось блондинки зі смаглявою шкірою можуть сміливо підбирати будь-які карамельні відтінки, а також лососевий, теракотовий, бронзовий, колір охри;

власницям темного кольору волосся та світлої шкіри найкращи підійдуть вишневі, червоні, сливові, яскраво-рожеві відтінки;

а ось брюнетки зі смаглявою шкірою можуть обирати золотисто-бежевий, теракотовий та бронзовий відтінки;

шатенкам зі середньо-світлою шкірою найбільше підходить помада курно-рожева, лососева, бежева або коралова;

рудим дівчатам варто звернути увагу на теракотові, лососеві чи коралові відтінки.

Як підібрати помаду за кольором очей

Під час вибору помади колір очей відіграє не менш важливу роль. А тому на нього варто звертати увагу.

Якщо говорити про те, яка помада підходить для карих очей, то тут потрібно обирати світло-рожевий, насичений червоний відтінок з легким коричневим підтоном.

Зеленооким найкраще підійдуть глибокі рожеві кольори, можна обирати також теракотові відтінки.

Власницям блакитних очей варто звернути увагу на вишневу або червону помаду.

А ось сірооким найкраще підходять сливові чи бежеві кольори.

Як дізнатися, який колір помади личить за кольоротипом

Як дізнатися, який колір помади вам личить / Фото: Фото з відкритих джерел

В поєднанні кольорів важливо пам'ятати про одне правило: теплі відтінки комбінуються з теплими, а холодні з холодними. І цей принцип якнайкраще працює саме під час вибору помади. Фахівці виділяють лише три основні підтони. При цьому важливо не плутати підтон зі смаглявістю.

Холодний підтон

Якщо ваша шкіра має блакитний, червонуватий або рожевий відтінок, швидко червоніє, а вени на внутрішній стороні зап'ястя синього кольору, у вас саме холодний підтон. Також до такої шкіри найкраще підходять не золоті, а срібні прикраси. Володаркам такого підтону і світлої шкіри варто зупинитися на помаді сливового, вишневого, фіолетового, малинового, пурпурного кольору. Також вам підійдуть всі нюдові відтінки.

Смаглява шкіра також може мати холодний підтон, особливо, якщо на ній виділяються журавлинні чи рожеві кольори. Таким дівчатам варто звернути увагу на рубінову чи винну помаду.

Теплий підтон

Якщо ваша шкіра відрізняється жовтим, золотистим чи оливковим відтінком, а вени на внутрішній стороні зап'ястя зеленуваті чи блакитні, ваш підтон теплий. Така шкіра легко засмагає, їй більше підходять золоті прикраси.

Володаркам темної і сильно засмаглої шкіри краще обрати мідні чи бронзові відтінки помади. А для світлої шкіри найкращими варіантами стануть запорошена троянда, ніжний персик, червоним з помаранчевим відтінком.

Нейтральний підтон

Буває таке, що неможливо віднести колір своєї шкіри до певного підтону. Таким дівчатам підійдуть практично будь-які відтінки помади: від насиченого червоного і ніжно рожевого до екстравагантного синього.

Як обрати помаду за формою та розміром губ

Це один з найголовніших чинників. Хоча помада повинна поєднуватися з кольором очей та волосся, підтоном шкіри, але наносите ви її на губи, тому саме на них звертатимуть особливу увагу. Якщо неправильно підібрати колір, губи можуть здаватися тоншими, ніж є насправді, і навпаки.

Для тонких губ фахівці рекомендують підбирати нейтральні відтінки. А ось з яскравими кольорами потрібно працювати якомога акуратніше. Контур обов'язково розтушовуйте, над губами використовуйте хайлайтер. Тоді вони будуть мати більш пишний вигляд. Темні насичені кольори роблять тонкі губи ще тоншими.

Власницям об'ємних губ не варто наносити неонові помади, помади з глянсовою структурою, надто яскраві відтінки. А ось ніжні кремові і матові помади підходять ідеально. Однак вони не повинні бути надто блідими.

Яка помада підходить за віком

Молодим дівчатам часто підходить абсолютно все. Це саме той час, коли варто експериментувати і підбирати різні відтінки. До 30 років жінка вже розуміє, чого хоче добитися від макіяжу, а тому починає орієнтуватися на підтон шкіри, колір волосся та очей. В цьому віці варто додати зволоження.

Зрілим дамам зовсім не підходять перламутрові та блискучі помади, надто яскраві відтінки.

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