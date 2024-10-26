Як доглядати за дерев'яною дошкою: чому її не можна мити звичайним засобом і що використовувати

Якщо ви не будете забезпечувати обробній дошці належний догляд, вона швидко втратить товарний вигляд. Найбільша проблема таких виробів в тому, що в них швидко в'їдається неприємний запах. Однак, мийний засіб в такому разі використовувати не слід.

Коли дерев'яна обробна дошка починає неприємно пахнути, це означає, що на її поверхні розмножуються шкідливі бактерії. Зазвичай, люди, коли відчувають сморід від цього виробу, вирішують помити його звичайним мийним засобом для посуду або замінюють його на пластикову альтернативу. Однак, це не найкращі рішення.

Пластикові обробні дошки програють дерев'яним, насамперед, через мікропластик, який може відшаровуватися під час нарізання, потрапляти на продукти, а потім і в наш організм. Він згубно впливає на здоров'я. Також на поверхні пластикової дошки утворюється більше бактерій, тому що на дереві присутні природні флавоноїди, які пригнічують зростання мікробів.

Однак, щоб підтримувати дерев'яну обробну дошку в належному вигляді, потрібно запам'ятати кілька важливих правил. Наприклад, мити її можна лише руками, не використовуючи посудомийну машину. Також не варто мити її мийними засобами, саме тому, що дерево дуже сильно вбирає в себе всі сторонні запахи і рідини.

Більше екологічно чистими та безпечними засобами є харчова сода, сіль, оцет та лимон.

Щоб очистити дерев'яну обробну дошку лимоном, розріжте плід навпіл і натріть всю поверхню виробу соком. Для підсилення дії лимону, зверху насипте трішки солі чи харчової соди. Ці порошки будуть виконувати роль абразиву, тоді як сік лимону відрізняється фунгіцидними і бактерицидними властивостями. Потріть дошку, промийте її і поставте сушитися.

Оцтова кислота також відрізняється вираженою бактерицидною дією, а ще вона чудово усуває зайві запахи. Оцет краще змішати з харчовою содою для більшого ефекту. У вас повинна вийти паста, яку можна легко нанести на обробну дошку, щоб протерти її. Залишіть суміш на 10 хвилин, а потім змийте і висушіть виріб.

Запам'ятайте, щоб дерев'яна обробна дошка не тріскалася під час експлуатації, її рекомендують змащувати мінеральною олією. Вона проникає в пори деревини, захищаючи її від вологи і пошкоджень.

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