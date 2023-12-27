Як доглядати за фікусом: як поливати, підживлювати, де краще поставити рослину

Все про догляд за фікусом в домашніх умовах

Однією з найпопулярніших домашніх рослин є фікус. Це порівняно невибаглива у догляді рослина, яка добре себе почуває і у квартирах, і в офісах.

Фікус бувають різних видів. Це і каучуковий фікус, фікус Біннедікта, карликовий фікус, фікус Бенджаміна, ліровидний фікус. Залежно від виду фікуса, правила догляду за ним різняться. Розповідаємо як фікус краще поливати, яке він любить освітлення, куди краще поставити фікус.

Як доглядати за фікусом: загальні правила

Будь-який фікус любить тепло, хорошу освітленість та достатнє зволоження ґрунту. Ця рослина не любить частих перестановок та пересадок. Щоб фікус гарно ріс і нарощував зелену масу, у нього повинно бути постійне місце, це важливо.

Де краще поставити фікус

Найкращим фікус почуватиметься біля східного або західного вікна, в центрі кімнати, де падає розсіяне світло. На літній період рослини в діжках краще поставити на лоджію, відкритий балкон, терасу так, але так, щоб пряме проміння сонця не потрапляло на листя.

Освітленість

Більшість видів фікусів мають широкі листові пластини з яскравим забарвленням. Щоб процес фотосинтезу не порушувався, для фікуса потрібне яскраве світло. Але не ставте рослину під прямі промені сонця, найкращим варіантом є розсіяне світло від вікна. При нестачі освітлення рослина скидає листя і втрачає яскравість забарвлення.

Температура повітря

Для фікуса найкращий температурний режим — це + 17–20 °C. Влітку їм підходить температура + 25–30 °З, а взимку — від +12 °З.

Вологість повітря

Листя та стебла фікуса здатні накопичувати вологу, помірний полив для нього краще, ніж висихання земляної грудки. Догляд за фікусом передбачає обов’язкове обприскування, слідкуйте, щоб вода була теплою і м’якою, відстояною. Час від часу потрібно протирати листочки вологою м’якою ганчіркою.

Як часто поливати фікус

Якщо рослину поливати рідко, ґрунт пересохне, листочки зморщаться і почнуть опадати. Перелив також дуже шкодить фікусу, особливо взимку. Його коріння уразливе до зниження температури і підвищеної вологості – при надмірному поливі або поливі холодною водою воно може загнивати, і в результаті загине вся квітка. Тому потрібно обов’язково зливати зайву воду з піддона.

Поливати фікус потрібно тоді, коли земля у вазонку висохне на один-дві фаланги пальця. Для великих рослин допустимо просихання землі і на глибину 6-7 см. Влітку фікус поливають в середньому 2 рази на тиждень. У період активного росту з весни до осені поливати фікус треба частіше. На початку вересня полив поступово скорочують, а взимку поливати достатньо один раз на десять днів. За спекотної погоди влаштовуйте рослині душ, протирайте листя вологою губкою.

Для поливу потрібно використовувати тільки ледь теплу і відстояну воду.

Дуже гарно вплине на стан рослини регулярне обприскування водою кімнатної температури. Таку процедуру бажано проводити декілька разів на тиждень, найкраще — через день.

Коли та як підживлювати фікус

Щоб фікус гарно ріс потрібне підживлення готовими мінеральними добривами, настоєм деревної золи, коров’яку або кропиви. Навесні та влітку варто використовувати азотовмісні добрива, вони не лише сприяють росту зеленої маси, а й допоможуть реабілітуватися рослині, яка скинула листя.

Підживлювати рослину потрібно раз на 10-14 днів. Узимку підживлення рослина переважно не потребує.

Обрізка фікуса

Час від часу фікус потрібно обрізати — це допоможе сформувати крону, зупинить ріст угору і збільшить гіллястість рослини. Обрізати фікус можна кожні 2-3 роки, коли фікус досягає потрібної висоти.

Пересадка рослини

Рослини, яким вже понад чотири роки, потребують пересадки раз у 2-3 роки. Новий горщик повинен бути на чотири сантиметри більший від попереднього. Якщо рослина дуже велика і пересадка ускладнена, можна просто періодично міняти верхній шар ґрунту.

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