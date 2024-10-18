Як доглядати за кімнатними рослинами взимку: поради та помилки

З приходом холодів домашні рослини потребують особливого догляду. Короткий світловий день, сухість повітря та зміна температур може негативно вплинути на їхній ріст. Тому важливо знати правила та особливості догляду.

Як доглядати за квітами взимку- розповідаємо далі.

Пересадка

У зимовий час пересадки краще уникати. Рослини перебувають у стані спокою і можуть по-різному відреагувати на "пересадку".

Пересадка за життєвими показаннями, коли рослина сильно хворіє (наприклад, від зайвого поливу загнили коріння), необхідна в будь-який сезон.

Обрізка та прищіпка

Процедуру варто відкласти до настання зими, до березня-квітня.

Як поливати квіти взимку

Взимку більшість вагонів знаходять в стані спокою. Тому їм потрібно трохи менше води, ніж у темну пору.

Водночас, оскільки разом з цим сповільнюються і обмінні процеси, рослина стає "сонною". Тому потрібно постійно розпушувати ґрунт, щоб забезпечити доступ кисню до коренів. В іншому випадку, воно може загинути.

Є кімнаті квіти, які взагалі не потребують поливу взимку. До них належать кактуси і сукуленти. Вони можуть тривалий час обходитися без води, тим більше в зимовий час. У зимовий час частоту поливів скоротіть до одного разу в тиждень.

Температури

Кімнатні культури можна виділити на чотири групи залежно від умов тримання:

Теплолюбні: орхідеї, калатею, ароїдні, кавове дерево та інші;

орхідеї, калатею, ароїдні, кавове дерево та інші; Холодолюбні: герань, цикламен, фуксія, гортензія та інші;

герань, цикламен, фуксія, гортензія та інші; Помірна температура: шлюмбергера, аспарагус і інші;

Витривалі: фікус, драцена, плющ, алоказія та інші.

Освітлення

Якщо в зимовий період рослина не продовжує своє зростання і розвиток, підгодовувати її не потрібно. Рости та цвісти в цю пору можуть, наприклад, фікуси, пальми, гібіскуси. Їх потрібно удобрювати, але не частіше одного разу на місяць.

Зазначимо, що короткий світловий день у зимовий період негативно позначається на розвитку квітів, тому їх краще все-таки поміщати на підвіконня, ближче до світла.

Гігієнічні процедури

Гігієнічні процедури позитивно позначаються на розвитку рослин. Невеликі квіти можуть прийняти душ, якщо горшковий ґрунт буде ретельно прикритий захисною плівкою. При цьому їх, як маленьких дітей, слід берегти від протягів і різких температурних перепадів.

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