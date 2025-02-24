Як доглядати за кущами полуниці, щоб отримати втричі більший урожай: секрети професіоналів

Якщо дотримуватись цих простих порад, можна щороку збирати багато великих солодких ягід полуниці зі своєї ділянки.

Полуниці багато не буває, особливо якщо вона солодка, велика, соковита та неймовірно ароматна. А щоб кущі радували рясним урожаєм, за ними треба правильно доглядати. І досвідчені садівники радо діляться своїми секретами, які допомагають їм щороку збирати великий урожай. Розповідаємо, що робити, щоб полуничні кущі радували рясним урожаєм великих солодких ягід.

Як правильно доглядати за полуницею, аби щороку отримувати гарний урожай

Регулярний полив – це найголовніше правило, якого треба обов’язково дотримуватися. Саме так виростуть крупні солодкі ягоди. Полуниця любить вологу, але надлишок води їй шкодить, тому важливо дотримуватися балансу. Необхідно регулярно поливати кущі, особливо у спеку та за посухи. Не можна припиняти полив одразу після збору врожаю, наприкінці літа й восени рослини теж потребують води, особливо якщо дощі йдуть досить рідко.

– це найголовніше правило, якого треба обов’язково дотримуватися. Саме так виростуть крупні солодкі ягоди. Полуниця любить вологу, але надлишок води їй шкодить, тому важливо дотримуватися балансу. Необхідно регулярно поливати кущі, особливо у спеку та за посухи. Не можна припиняти полив одразу після збору врожаю, наприкінці літа й восени рослини теж потребують води, особливо якщо дощі йдуть досить рідко. Підживлення – це запорука багатого врожаю. Щоб полуничні кущі плодоносили рясно, їх необхідно підгодовувати не менше трьох разів за сезон. Добрива допомагають рослині набратися сил для цвітіння і формування ягід, а також зміцнюють її перед настанням холодів.

– це запорука багатого врожаю. Щоб полуничні кущі плодоносили рясно, їх необхідно підгодовувати не менше трьох разів за сезон. Добрива допомагають рослині набратися сил для цвітіння і формування ягід, а також зміцнюють її перед настанням холодів. Захист від хвороб і шкідників. Кущі полуниці схильні до грибкових захворювань та атаки комах. Регулярні профілактичні обробки допоможуть уникнути втрати врожаю.

Кущі полуниці схильні до грибкових захворювань та атаки комах. Регулярні профілактичні обробки допоможуть уникнути втрати врожаю. Омолодження грядок. Кожні 4 роки кущі полуниці треба пересаджувати на нове місце, бо земля на грядці виснажується, через що рослина гірше плодоносить.

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