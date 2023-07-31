Як доглядати за трояндами влітку, щоб милували запашними квітками

Основні та необхідні правила догляду за трояндами влітку, розповідаємо, що потрібно робити для їх пишного цвітіння.

Літній догляд за трояндами передбачає правильний полив квітки, видалення бур'янів, розпушування ґрунту, літню обрізку, підживлення та захист від шкідників.

Правила поливу троянд влітку

Перед тим, як поливати кущ, бажано розпушувати ґрунт, через те, що застій води й надмірна вологість може привести до грибкових захворювань.

Щоб зберегти вологість після поливу, потрібно замульчувати грунт біля куща.

Воду для поливу краще брати теплою.Поливати потрібно під самий кущ, щоб вона не потрапляла на листя і бутони, що може спровокувати розвиток хвороб.

Як часто поливати троянду залежить від погодних умов, віку рослини та типу ґрунту. На піщаному ґрунті можна поливати частіше, якщо ґрунт важкий, поливати потрібно менше. В середньому троянду потрібно поливати 1-3 рази на тиждень.

Як проводити літню обрізку троянд

Якщо ви хочете, щоб троянди цвіли весь сезон, весняної обрізки квітів буде недостатньо. Літня обрізка проводиться, переважно, щоб сформувати гарний кущ.

Щоб троянда весь час цвіла та мала гарний декоративний вигляд, потрібно видаляти зламані, засохлі, занадто тонкі й хворі гілки. Щоб зів'ялі та відцвілі бутони не забирали сили у куща, їх також потрібно зрізати.

Гілки потрібно обрізати трохи нижче планованої висоти куща - молоді пагони досить швидко досягнуть потрібної висоти.

Саме на молодих пагонах будуть формуватися нові бутони, тому видаляти їх не потрібно.

Чайно-гібридні сорти троянди (одна квітка на стеблі) у першій половині літа зрізають низько, залишаючи не більше 2-3 листочків над рівнем землі. Починаючи з середини липня так обрізати не можна, тому що пагони не встигнуть вирости, а квітки розкритися і лише послаблять кущ. Тому з другої половини літа вирізають засохлі квіти разом з сухими гілками.

У в'юнких трояндах вирізають одразу усю кисть до першого найближчого листочка. Така обрізка в'юнкої троянди влітку сприяє розгалуженню куща і гарантує більш пишне квітнення наступного сезону.

Чим підживлювати троянди влітку

Влітку троянди потрібно підживлювати добривами, які містять фосфор, калій, магній, залізо. Внесення добрив в літній період сприяє зав'язуванню бутонів і продовженню цвітіння, позитивно позначається на загальному зовнішньому вигляді рослин. Попередньо землю біля куща необхідно рясно полити, а саму підгодівлю розсипати на відстані 10-15 см від кущів.

Азотом підживлювати потрібно лише навесні, адже він сприяє нарощуванню зеленого, листя, забирає у рослини багато сил.

Протягом усього літа троянди можна підгодовувати наступним розчином - у 10 літрах води розчиняється по 10 г суперфосфату і сульфату калію

Як захистити троянди від хвороб і шкідників в літній період

Якщо ви помітили плями на листках, їх скручування, опадання, інші ознаки хвороб чи пошкодження шкідниками скористайтеся спеціальними препаратами.

Найпоширенішими хворобами троянд є іржа, борошниста роса, чорна плямистість та хлороз. За перших ознак захворювання видаліть з кущів і спаліть усе уражене листя, бутони та пагони, а потім проведіть обприскування спеціальними препаратами, або 1%-вим розчин бордоської рідини. Обробку варто провести двічі з інтервалом у 10-14 днів.

Не проти поживитися трояндою попелиця, гусінь, цикадки, слинявки-пінниці — безліч комах не проти поласувати трояндою. Щоб вони не з'їли квітки бажано проводити профілактику появи шкідників. Для цього раз у 10 днів, після дощу обробляйте інсектицидами, або народними методами -- припорошувати троянду сумішшю золи та тютюнового пилу або обприскувати настоєм часнику у поєднанні з милом.

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