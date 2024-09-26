Як доглядати за трояндами восени: 6 речей, які треба обов'язково зробити

Щоб кущі троянд добре перезимували, їх треба підготувати до настання холодів.

Восени троянди потребують особливого догляду, їх треба добре підготувати до холодної пори року. Тоді квіти чудово перенесуть зиму і рясно цвістимуть наступного сезону. Розповідаємо, що треба обов’язково зробити восени, щоб кущі троянд не хворіли і наступного року радували своїм буйним цвітом.

Як правильно доглядати за кущами троянд восени: що треба робити

Призупинити вегетаційний період. Восени треба скоротити полив, бо кущі можуть далі розвиватися й випускати зелене листя та бутони. Також варто припинити розпушування ґрунту, не слід проводити прищеплення бутонів та молодої порослі. Підгодувати рослини добривами без азоту. Восени ріст кущів уповільнюється, бо квіти готуються до зимового відпочинку. А добрива з умістом азоту сприятимуть утворенню нових листочків та бутонів. Через це у холодну пору рослина може просто замерзнути чи зазнати нападу шкідників. Для підживлення треба вибирати добрива з умістом калію та фосфору, щоб зміцнити імунітет рослини до холоду та хвороб. А за шість тижнів до настання морозів процедуру підживлення треба припинити. Прибрати навколо троянд. На ділянці, де ростуть кущі троянд, важливо зірвати всі бур’яни та прибрати опале листя, також необхідно позбутися листя на стеблах. Це потрібно для того, щоб не заводилися шкідники та хвороботворні бактерії, які зимують у ґрунті до весни, а потім знову потрапляють на кущі. Особливо важливо позбуватися листя з ознаками плісняви, плямистості та іржі, оскільки воно може переносити хвороби на наступний рік. Осіннє обрізання кущів. Коли почнуться нічні заморозки, потрібно проводити санітарну обрізку кущів. Видаліть всі бутони й листя, зріжте слабкі пагони й ті, які ростуть всередину куща. Також слід видалити зайву поросль та підрізати занадто довгі пагони. Обрізання необхідно проводити поступово, не за один день. До заморозків повинні залишитися 3-5 сильних пагонів і чотири з добре розвиненими бруньками. Обрізати троянди треба в суху погоду, коли немає вітру. Обгортання троянд мульчою. Товстий шар мульчі допоможе кущам добре перезимувати й захистить їхнє коріння від різких перепадів температури. Особливо це важливо для щеплених троянд, коренева система яких більш чутлива до холоду. Обгортати троянди краще у другій половині жовтня, ідеальною мульчою буде компост, який збагатить ґрунт необхідними поживними речовинами. Підготовка троянд до зимового укривання. Кущі треба вкривати, коли температура повітря буде нульовою. Найкраще троянди вкривати наприкінці листопада. Для укривання кущів необхідно встановити дуги чи опори, які підтримуватимуть утеплювач. Це допоможе захистити троянди від підмерзання та випрівання.

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