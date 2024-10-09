Як довго домашній суп зберігається в холодильнику: правильну відповідь знають далеко не всі

Тим, хто планує своє меню на тиждень, важливо знати, як довго домашній суп зберігається в холодильнику.

Супи — досить корисна страва. Вони допомагають зігрітися, легко засвоюються і швидко втамовують голод. Саме тому супи українці готують часто. Вони можуть бути приготовлені з різних інгредієнтів: риби, м'яса, крупою, овочами, грибами чи навіть молоком.

Напевно, в кожній кухні світу можна знайти свій національний суп. Часто під час приготування супу кухарі беруть велику каструлю, щоб потім можна було кілька днів поспіль насолоджуватися смачним та корисним продуктом.

Однак, варто також запам'ятати, як довго домашній суп може зберігатися в холодильнику.

Згідно з санітарно-епідеміологічними нормами, готові охолоджені супи за температури 2-6 градусів за Цельсієм можуть зберігатися не довше 2 днів. Якщо ж страва була пастеризована (тобто двічі кипіла), тоді цей термін подовжується до тижня. Супи, приготовлені з консервантів, зберігаються в холодильнику 5 днів.

Також слід зазначити, що будь-який суп не можна тримати за кімнатної температури для охолодження понад 3 години.

Суп до холодильника найкраще ставити в тому ж посуді, в якому ви його варили. Важливо, щоб він був скляним чи емальованим. Для зберігання найбільше підходить полиця посередині, де тримається найстабільніша температура. В каструлі заборонено залишати черпак чи ложку, тому що потрібно щільно закрити кришку.

Термін зберігання супу в холодильнику багато в чому залежить від того, з яких саме інгредієнтів він приготовлений. Наприклад, якщо ви додали свіжу зелень, то вона пришвидшить псування страви. Молочні продукти, вершки та яйця також не сприяють тривалому зберіганню. Якщо ви додали до супу твердий сир, то він може простояти в холодильнику близько 2 днів. А з плавленим сиром — лише 36 годин.

Харчо має короткий термін зберігання, що обумовлено тим, як рис набухає і перетворює першу страву на кашу. Короткий термін зберігання має й суп з макаронами з тих же причин.

Тому кухарі радять зберігати окремо основу для супу, а вже під час подавання додати до нього локшину чи інші види пасти.

Більшість вважає, що найсмачнішими бувають лише свіжоприготовані супи. Хоча частково це дійсно правда, проте є такі перші страви, які стають смачнішими на другий день, зокрема, солянка чи борщ. Так відбувається завдяки капусті, яка починає виділяти аскорбінову кислоту, коли настоїться. Це надає страві приємної кислинки.

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