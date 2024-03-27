Як довго можна зберігати борщ у холодильнику: про це мало хто знає

Не так просто з’їсти каструлю найсмачнішого українського борщу за раз — це непосильне завдання навіть для великої родини. Тому страва відправляється на зберігання до холодильника. Однак, борщ не можна довго зберігати, і на це впливає кілька факторів, про які мало хто знає. Розповідаємо, скільки часу можна тримати борщ у холодильнику та що впливає на термін його зберігання.

Як довго можна зберігати борщ

Нині існують різні рекомендації щодо зберігання борщу. Хтось говорить, що страву не можна зберігати більш ніж 24 години, інші переконують, що борщ зберігається в холодильнику до 72 годин. А ось щодо температури зберігання думки однакові: вона повинна бути не вищою за 5 градусів.

Якщо під час зберігання борщ змінив свій колір чи має характерний кислуватий запах, значить, він зіпсувався. У процесі нагрівання зіпсований борщ може посилювати свій кислий запах, на поверхні з’являтиметься піна чи бульбашки. Таку страву краще викинути.

Що впливає на термін зберігання борщу

Складники борщу. Продукти, які у своєму складі містять консерванти, подовжують термін зберігання страви, а ті, які не містять таких, швидко псуються.

Продукти, які у своєму складі містять консерванти, подовжують термін зберігання страви, а ті, які не містять таких, швидко псуються. Якість продуктів. Щоб борщ стояв у холодильнику довше, треба обирати свіжі та якісні продукти.

Щоб борщ стояв у холодильнику довше, треба обирати свіжі та якісні продукти. Посуд. Не кожна каструля призначена для тривалого зберігання борщу.

Не кожна каструля призначена для тривалого зберігання борщу. Умови охолодження страви. Спочатку треба повністю остудити борщ — тоді ставити до холодильника, так він зберігатиметься значно довше.

Які продукти впливають на термін зберігання борщу

Щоб страву можна було їсти після зберігання, треба орієнтуватися на терміни придатності продуктів, з яких складається борщ.

Страва, приготована на м’ясному бульйоні, зберігається до трьох днів.

Якщо борщ містить копчені продукти, тоді його варто з’їсти упродовж двох діб.

Якщо у борщ додаються гриби, тоді його треба з’їсти протягом доби.

Квашена капуста у страві під час зберігання не втрачатиме свого смаку — такий борщ можна зберігати до трьох днів.

Свіжа зелень швидко втрачає свої смакові властивості, тому страву із додаванням зелені краще з’їсти упродовж 24 годин.

Сіль, оцет і сік лимона – це природні консерванти, тому вони подовжують термін зберігання борщу. Але він не повинен перевищувати трьох діб.

Як правильно зберігати борщ

Аби страва зберігала свій смак якомога довше, варто дотримуватися кількох простих правил.

Під час приготування борщу намагайтеся зняти всю піну, щоб не розмножувалися мікроорганізми.

Готовий борщ треба ставити до холодильника лише тоді, коли він повністю остигне.

Найкращою для зберігання борщу буде емальована каструля — не варто пересипати страву до пластикового контейнера.

Не треба залишати в каструлі ложки чи інші сторонні предмети.

Температура в холодильнику повинна бути не вищою за 5 градусів.

Розігрівати краще не всю каструлю, а потрібну кількість порцій, тоді борщ зберігатиметься довше.

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