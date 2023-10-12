Як дуже смачно запекти гарбуз: секрети та способи запікання від досвідчених кулінарів

Секрети запікання смачного гарбуза, як запекти його з яблуками, з пармезаном
Гарбуз - це просто знахідка для господині восени. Що лише можна зробити з гарбуза - зварити кашу, суп, спекти кекси. А можна й запекти. І способів це зробити смачно дуже багато. Розповідаємо деякі з них.
Секрети запікання гарбуза
- Важливо порізати гарбуз на шматочки однакового розміру, щоб вони були не надто дрібними, і не великими. Товщина при цьому теж не повинна перевищувати двох сантиметрів.
- Не соліть гарбуз, хоч деякі це радять зробити.. Сіль при запіканні використовувати не варто, тому що продукт стане сухим.
- Додавайте цукор, вын утворить на гарбузі особливу карамельну скоринку. Такий гарбуз точно не залишиться поза увагою.
- Не варто забувати про спеції. Гарбуз буде смакувати з чілі, куркумою, порошком карі, паприкою, коріандром, розмарином, мускатним горіхом і корицею.
- Особливого смаку гарбуза надасть вершкове масло, посипте гарбуз перед запіканням стружкою попередньо замороженого вершкового масла.
- Перші 20 хвилин гарбуз потрібно запікати при 170 градусів, після цього температуру трохи збільшити.
- Деякі господині рекомендують у перші 20 хвилин запікання накрити гарбуз фольгою.
Гарбуз можна спекти з медом. Для цього порізати гарбуз шматочками, посипати цукром та полити медом. Можна додати розмарин чи корицю та випікати 40 хв при 200 °C.
Маленькі гарбузи можна запікати цілими, зі шкірками. Для цього ретельно вимитий гарбуз потрібно проткнути виделкою з усіх боків. Випікати такий гарбуз потрібно близько години при 200 °C.
Рецепт запеченого гарбуза із пармезаном
Інгредієнти для гарбуза з пармезаном:
- гарбуз - 800 г,
- кукурудзяний крохмаль - 2 чайні ложки,
- олія - 2 ст. ложки,
- мелений перець - пів чайної ложки,
- паприка - 1 чайна ложка,
- сушений часник - 1 чайна ложка,
- сіль,
- пармезан - 150 г,
- петрушка - пучок
Приготування запеченого гарбуза з пармезаном
- Нарізаємо гарбуз соломкою, вимащуємо і олії, змішуємо з перцем, часником, сіллю, паприкою та кукурудзяним крохмалем.
- Викладаємо гарбуз у форму, застелену пергаментом.
- Ставимо у розігріту до 190 °C духовку на 20 хв.
- Коли гарбуз спечеться, посипаємо його сумішшю натертого пармезану та порізаної петрушки.
Запікаємо гарбуз із яблуками та родзинками
Інгредієнти
- родзинки - 50 г,
- гарбуз порізаний - 300 г,
- два середніх яблука,
- вода - дві стол. ложки,
- пів лимона
- мелена кориця
- цукор - 2 стол. ложки.
Приготування запеченого гарбуза з яблуками та родзинками
- Родзинки заливаємо окропом на 10 хв, щоб розбухли.
- Нарізаємо гарбуз та яблука довгастими скибочками або кубиками.
- Виливаємо воду у форму для запікання, кладемо туди гарбуз із яблуками та родзинками. Поливаємо вичавленим лимонним соком, додаємо корцю та цукор.
- Випікаємо в духовці при 200 °C протягом 30–35 хв.
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