Як дуже смачно запекти гарбуз: секрети та способи запікання від досвідчених кулінарів

Секрети запікання смачного гарбуза, як запекти його з яблуками, з пармезаном

Гарбуз - це просто знахідка для господині восени. Що лише можна зробити з гарбуза - зварити кашу, суп, спекти кекси. А можна й запекти. І способів це зробити смачно дуже багато. Розповідаємо деякі з них.

Секрети запікання гарбуза

Важливо порізати гарбуз на шматочки однакового розміру, щоб вони були не надто дрібними, і не великими. Товщина при цьому теж не повинна перевищувати двох сантиметрів.

Не соліть гарбуз, хоч деякі це радять зробити.. Сіль при запіканні використовувати не варто, тому що продукт стане сухим.

Додавайте цукор, вын утворить на гарбузі особливу ​​карамельну скоринку. Такий гарбуз точно не залишиться поза увагою.

Не варто забувати про спеції. Гарбуз буде смакувати з чілі, куркумою, порошком карі, паприкою, коріандром, розмарином, мускатним горіхом і корицею.

Особливого смаку гарбуза надасть вершкове масло, посипте гарбуз перед запіканням стружкою попередньо замороженого вершкового масла.

Перші 20 хвилин гарбуз потрібно запікати при 170 градусів, після цього температуру трохи збільшити.

Деякі господині рекомендують у перші 20 хвилин запікання накрити гарбуз фольгою.

Гарбуз можна спекти з медом. Для цього порізати гарбуз шматочками, посипати цукром та полити медом. Можна додати розмарин чи корицю та випікати 40 хв при 200 °C.

Маленькі гарбузи можна запікати цілими, зі шкірками. Для цього ретельно вимитий гарбуз потрібно проткнути виделкою з усіх боків. Випікати такий гарбуз потрібно близько години при 200 °C.

Рецепт запеченого гарбуза із пармезаном

Інгредієнти для гарбуза з пармезаном:

гарбуз - 800 г,

кукурудзяний крохмаль - 2 чайні ложки,

олія - 2 ст. ложки,

мелений перець - пів чайної ложки,

паприка - 1 чайна ложка,

сушений часник - 1 чайна ложка,

сіль,

пармезан - 150 г,

петрушка - пучок

Приготування запеченого гарбуза з пармезаном

Нарізаємо гарбуз соломкою, вимащуємо і олії, змішуємо з перцем, часником, сіллю, паприкою та кукурудзяним крохмалем.

Викладаємо гарбуз у форму, застелену пергаментом.

Ставимо у розігріту до 190 °C духовку на 20 хв.

Коли гарбуз спечеться, посипаємо його сумішшю натертого пармезану та порізаної петрушки.

Запікаємо гарбуз із яблуками та родзинками

Інгредієнти

родзинки - 50 г,

гарбуз порізаний - 300 г,

два середніх яблука,

вода - дві стол. ложки,

пів лимона

мелена кориця

цукор - 2 стол. ложки.

Приготування запеченого гарбуза з яблуками та родзинками

Родзинки заливаємо окропом на 10 хв, щоб розбухли.

Нарізаємо гарбуз та яблука довгастими скибочками або кубиками.

Виливаємо воду у форму для запікання, кладемо туди гарбуз із яблуками та родзинками. Поливаємо вичавленим лимонним соком, додаємо корцю та цукор.

Випікаємо в духовці при 200 °C протягом 30–35 хв.

Читайте також: