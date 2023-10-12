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Як дуже смачно запекти гарбуз: секрети та способи запікання від досвідчених кулінарів

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
353
Час на прочитання
2 хв
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Як дуже смачно запекти гарбуз: секрети та способи запікання від досвідчених кулінарів

Як запекти гарбуз

Секрети запікання смачного гарбуза, як запекти його з яблуками, з пармезаном

Гарбуз - це просто знахідка для господині восени. Що лише можна зробити з гарбуза - зварити кашу, суп, спекти кекси. А можна й запекти. І способів це зробити смачно дуже багато. Розповідаємо деякі з них.

Секрети запікання гарбуза

  • Важливо порізати гарбуз на шматочки однакового розміру, щоб вони були не надто дрібними, і не великими. Товщина при цьому теж не повинна перевищувати двох сантиметрів.
  • Не соліть гарбуз, хоч деякі це радять зробити.. Сіль при запіканні використовувати не варто, тому що продукт стане сухим.
  •  Додавайте цукор, вын утворить на гарбузі особливу ​​карамельну скоринку. Такий гарбуз точно не залишиться поза увагою.
  • Не варто забувати про спеції. Гарбуз буде смакувати з чілі, куркумою, порошком карі, паприкою, коріандром, розмарином, мускатним горіхом  і корицею.
  • Особливого смаку гарбуза надасть вершкове масло, посипте гарбуз перед запіканням стружкою попередньо замороженого вершкового масла.
  • Перші 20 хвилин гарбуз потрібно запікати при 170 градусів, після цього температуру трохи збільшити.
  • Деякі господині рекомендують  у перші 20 хвилин запікання накрити гарбуз фольгою. 

Гарбуз можна спекти з медом. Для цього порізати гарбуз шматочками, посипати цукром та полити медом.  Можна додати розмарин чи корицю та випікати 40 хв при 200 °C.

Маленькі гарбузи можна запікати цілими, зі шкірками. Для цього ретельно вимитий гарбуз потрібно проткнути виделкою з усіх боків. Випікати такий гарбуз потрібно близько години при 200 °C.

Рецепт запеченого гарбуза із пармезаном

Інгредієнти для гарбуза з пармезаном:

  • гарбуз - 800 г,
  • кукурудзяний крохмаль - 2 чайні ложки,
  • олія - 2 ст. ложки,
  • мелений перець  - пів чайної ложки, 
  • паприка -  1 чайна ложка,
  • сушений часник - 1 чайна ложка,
  • сіль,
  • пармезан - 150 г,
  • петрушка - пучок

Приготування запеченого гарбуза з пармезаном

  • Нарізаємо гарбуз соломкою, вимащуємо і олії, змішуємо з перцем, часником, сіллю, паприкою та кукурудзяним крохмалем.
  • Викладаємо гарбуз у форму, застелену пергаментом.
  • Ставимо у розігріту до 190 °C духовку на 20 хв.
  • Коли гарбуз спечеться, посипаємо його  сумішшю натертого пармезану та порізаної петрушки. 

Запікаємо гарбуз із яблуками та родзинками

Інгредієнти

  • родзинки - 50 г,
  • гарбуз порізаний - 300 г,
  • два середніх яблука,
  • вода -  дві стол. ложки,
  • пів лимона
  • мелена кориця
  • цукор - 2 стол. ложки. 

Приготування запеченого гарбуза з яблуками та родзинками

  • Родзинки заливаємо окропом на 10  хв, щоб розбухли.
  • Нарізаємо гарбуз та яблука довгастими скибочками або кубиками.
  • Виливаємо воду у форму для запікання, кладемо туди гарбуз із яблуками та родзинками. Поливаємо вичавленим лимонним соком, додаємо корцю та цукор.
  • Випікаємо в духовці при 200 °C протягом 30–35 хв. 

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Дата публікації
Перегляди
353
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