Як ефективно позбутися котячої шерсті на килимі, меблях, одязі: поради професіоналів

Кожен, у кого вдома є кішка, добре знає, як буває важко позбутися її шерсті, яка накопичується на м'яких меблях, постільній білизні, килимах.

У виданні Real Simple розповіли, як побороти неприємну проблему без необхідності використовувати агресивні хімічні засоби.

Як очистити підлогу та килими

Найефективнішим інструментом у боротьбі з котячою шерстю на підлозі та килимах є писосос. Додатково він видаляє часточки бруду та піску, які приносять з вулиці ті домашні улюбленці, які гуляють на свіжому повітрі.

Для очищення килимових поверхонь фахівці рекомендують використовувати різні способи, комбінуючи їх. Спочатку, кажуть експерти, потрібно ретельно пропилососити, а потім додатково очистити ворс килима від шерсті за допомогою насадки з гумовою щетиною. Саме вона притягує її, наче магніт.

Якщо у вас вдома є домашній улюбленець, слід одразу обирати такий пилосос, який має гарну щітку для боротьби з шерстю. Так ви зможете мінімізувати її появу в будинку.

Підлогу, звичайно, прибирати значно простіше. Вінілову, кахельну підлогу або паркет достатньо пропилососити, а після цього ретельно протерти ганчіркою з мікрофібри.

Як ефективно очистити шерсть з дивану

Найкраще справляється з шерстю пилосос. Для ефективного результату використовуйте спеціальну щітку, а після неї ще раз пройдіться насадкою для м'яких меблів. Вона чимось нагадує бритву.

Якщо спеціальної щітки для шерсті у вас немає, надягніть гумові рукавички, злегка їх намочіть і приберіть все круговими рухами. Суха губка також може ефективно впоратися з цим завданням.

Чим очистити одяг від котячої шерсті

Найкраще видно шерсть на одязі чорного кольору. Звісно, її можна прибрати за допомогою спеціального валика, але якщо ви вже поклали речі в пральну машину і тільки після цього згадали, що не зібрали шерсть, виперіть одяг з оцтом. Він розпушить її і ефективно видалить з матеріалу.

Під час прання також можна використовувати силіконові шайби, які збирають волосся та шерсть тварин, а також інші волокна, які прилипають до одягу і псують його зовнішній вигляд.

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