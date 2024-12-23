Як ефективно відіпрати масні кухонні рушники навіть без машинки: японський метод

Якщо кухонні рушники вкрилися плямами, які вже важко відіпрати навіть в машинці, спробуйте японський метод.

Японський метод прання кухонних рушників допомагає відіпрати масні кухонні рушники без використання пральної машинки, хоча витратитися на додаткові засоби все ж доведеться. Також цей спосіб не зі швидких, він займає щонайменше 12 годин. Проте, ви можете бути впевненими в тому, що отримаєте хороший результат.

В чому суть японського методу прання рушників

Візьміть тазик чи відро, налийте туди воду високої температури. Повністю заповнювати ємність не потрібно, важливо, щоб залишилося трішки місця.

Тепер насипте склянку порошку, але якщо ви берете засіб для ручного прання, то краще брати дві склянки. Не забудьте додати по дві столові ложки олії і відбілювача.

Ретельно розмішайте, щоб засіб для прання і інші компоненти добре розчинилися. Потім покладіть в ємність всі брудні кухонні рушники, які потрібно випрати.

Ємність потрібно накрити чимось і залишити на 12 годин, щоб плями на рушниках повністю відійшли.

Після цієї процедури дуже важливо прополоскати рушники у чистій воді. Спочатку використовуйте гарячу, а потім теплу рідину. Втретє прополощіть рушники вже в холодній воді. В результаті вони стануть ідеально чистими, свіжими і будуть мати приємний аромат.

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