Як економити на пальному: експерти розповіли, коли заправляти автомобіль

Досвідчені водії заливають пальне у свої автівки рано вранці або пізно ввечері.

Люди, які мають великий досвід автовласника, знають спосіб, як економити на пальному. З'ясувалося, що заправка у певні години доби виявляється більш вигідною через те, що фізичні характеристики пального, а саме його густина, змінюються залежно від температури.

Про це пише "АвтоПілот".

Як економити на заправці авто

Усі види автомобільного палива дуже чутливі до зміни температури. Чим нижче опускається стовпчик термометра, тим густіше стає пальне. І навпаки, у спеку бензин та дизель стають менш щільними, при цьому об'єм палива збільшується.

Оскільки під час заправки на АЗС ви платите саме за об'єм, то у більш прохолодну погоду отримуєте більше палива за ті самі гроші. Тому досвідчені водії радять заправляти автомобіль у ранкові або вечірні години, коли температура повітря нижча.

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Безпека важливіша за економію

Проте автомобільні експерти зауважують, що така економія є незначною і не має бути вирішальним фактором, коли вам терміново необхідно залити у свою автівку паливо. Адже якщо посеред дороги у вас закінчиться бензин, це може загрожувати набагато дорожчими наслідками.

Досвідчені автовласники впевнені, що усі рішення щодо користування автомобілем і його обслуговування у першу чергу повинні ґрунтуватися на міркуваннях безпеки людей. Тож не нехтуйте своїм комфортом чи безпекою та заправляйте автівку у найзручніший для вас час.

Нагадаємо, в умовах зростання цін на пальне, економія пального стає важливим аспектом для автомобілістів. Одним з ефективних способів зменшити витрату пального є визначення оптимальної швидкості руху.

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