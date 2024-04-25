Як назвати подружку гарним українським словом: його мало хто знає

Українська мова має надзвичайно багато цікавих слів, просто про них мало хто знає. Щоб збагатити свій лексичний запас, не слід боятися використовувати маловідомі слова у своєму повсякденному спілкуванні. Розповідаємо про одну з таких українських лексем, якою можна назвати свою подружку чи колегу.

Яким гарним українським словом можна назвати свою подругу

Це слово "колежанка" чи "коліжанка". Воно походить з польської мови, хоча має глибше коріння, яке йде від латинської мови. Більше ним користуються в західних областях України, воно зустрічається в літературі, але найбільше вживається у повсякденному спілкуванні. Коліжанкою можна називати подругу, співробітницю чи просто знайому. Такий синонім прийнятний для використання у розмові, під час офіційно-ділового спілкування все ж таки краще використовувати слова "колега" чи "подруга".

Ось кілька прикладів на використання слова "колежанка" в реченнях:

Так склалося, що залишився один квиток, який був призначений для колежанки.

Ольга клопоталася на кухні й щось розказувала – як минув день, що нового на роботі, про своїх коліжанок.

Ірина Павлівна подякувала своїй колишній колежанці й поклала слухавку.

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