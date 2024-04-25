Як назвати подружку гарним українським словом: його мало хто знає

Це слово походить з латинської мови, зокрема, від лексеми "колегіум", що означає "товариство, спільна служба, співробітництво".
Українська мова має надзвичайно багато цікавих слів, просто про них мало хто знає. Щоб збагатити свій лексичний запас, не слід боятися використовувати маловідомі слова у своєму повсякденному спілкуванні. Розповідаємо про одну з таких українських лексем, якою можна назвати свою подружку чи колегу.
Яким гарним українським словом можна назвати свою подругу
Це слово "колежанка" чи "коліжанка". Воно походить з польської мови, хоча має глибше коріння, яке йде від латинської мови. Більше ним користуються в західних областях України, воно зустрічається в літературі, але найбільше вживається у повсякденному спілкуванні. Коліжанкою можна називати подругу, співробітницю чи просто знайому. Такий синонім прийнятний для використання у розмові, під час офіційно-ділового спілкування все ж таки краще використовувати слова "колега" чи "подруга".
Ось кілька прикладів на використання слова "колежанка" в реченнях:
- Так склалося, що залишився один квиток, який був призначений для колежанки.
- Ольга клопоталася на кухні й щось розказувала – як минув день, що нового на роботі, про своїх коліжанок.
- Ірина Павлівна подякувала своїй колишній колежанці й поклала слухавку.
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