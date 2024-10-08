Як гарно пахнути без парфумів: 5 секретів, про які ніхто не знає

Щоб приємно пахнути, треба також подбати про здоров’я свого тіла.
Розповідаємо, що треба робити, щоб мати приємний аромат тіла, не застосовуючи парфумів.
Чим замінити парфуми, щоб приємно пахнути увесь день
- Пийте багато води. Звичайна вода підтримуватиме водний баланс нашого тіла. Рекомендовано пити не менше 5 склянок звичайної води на день, щоб тіло мало аромат чистоти та свіжості.
- Ароматизуйте свій гребінець. Якщо під рукою немає парфумів, можна ароматизувати свій гребінець ефірною олією з улюбленим запахом, а потім розчесати волосся. Така процедура не лише подарує ароматний шлейф вашим локонам, також подбає про їхнє здоров’я.
- Їжа. Будьте уважні до того, що ви їсте, уникайте продуктів із гострим смаком та різким запахом – цибулі, часнику, кропу тощо. Натомість краще їсти більше фруктів та овочів. За рахунок вмісту антиоксидантів, вітамінів та мінералів вони не лише підтримуватимуть здоров’я організму, а й позитивно впливатимуть на аромат тіла. До того ж, така їжа виводить шлаки з організму, що також впливає на природний запах тіла.
- Кондиціонер для білизни. Щоб тіло приємно пахло, періть одяг із використанням кондиціонеру. Зазвичай після прання із цим засобом речі мають приємний аромат декілька днів. Також можна використовувати парфумерне саше, яке кладуть у шухляди та шафи з одягом.
- Лосьйон для тіла. Після душу використовуйте різноманітні креми чи лосьйони для тіла з улюбленими ароматами, що забезпечить тривале зволоження шкіри та приємний запах.
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